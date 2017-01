Guanyar insiste en que Alicante debe decidir su modelo comercial

El Ayuntamiento de Alicante debe decidir su modelo comercial y la zona con autorización para abrir los festivos sin imposición de la administración central. Es la impresión del vicealcalde de Alicante, Miguel Ángel Pavón, del grupo Guanyar, que forma parte del tripartito que dirige el Ayuntamiento de Alicante, sobre el fallo del Tribunal Constitucional que avala que el Gobierno central pueda intervenir en la regulación de los horarios y zonas comerciales en las grandes ciudades.

Pavón recordó que hay muchas comunidades autónomas y ayuntamientos españoles que no están de acuerdo con que la regulación de las zonas turísticas sea una competencia estatal. Es más, cree que éstas no tienen por qué coincidir con las áreas donde se ubican los centros comerciales. «El Ayuntamiento debería poder decidir su modelo comercial y que no sea una imposición de directivas ultraliberales». En este sentido, recordó que su grupo apoya una iniciativa para cambiar esa legislación estatal que Compromís, con el que gobiernan en Alicante, ha presentado en el Congreso. El alcalde, tercer socio de gobierno, del PSOE, confía en que ni siquiera haya injerencias del Consell en la libertad comercial en Alicante.