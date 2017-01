Estrés Un factor que no causa el problema pero sí lo empeora

Vicente Bertomeu explica que la exposición a situaciones de estrés y ansiedad no son de por sí causas de hipertensión, salvo en episodios puntuales de poca duración. No obstante, sí constituyen un factor que puede empeorar este tipo de dolencias, al igual que ocurre con el sobrepeso y la mala alimentación. Por ello, el jefe de Cardiología del Hospital de Sant Joan insiste en la idoneidad de llevar a cabo actividad física, «si más no, andar por andar», también como posible válvula de escape de esas situaciones de estrés. A. T.