Un calvario que comenzó hace siete años

Desde que solicitó las ayudas de la Ley de Dependencia para su madre en 2010, la vida de Mari Carmen Hurtado ha sido una constante batalla que la ha llevado a enfermar y a no ser ni la sombra de lo que fue. Mira con nostalgia las fotos de su madre y con enorme enfado la pila de papeles que todo este caso ha generado. Culpa a los políticos de desidia, a los de antes y a los de ahora, y asegura que no parará hasta que la administración pague por la muerte de su madre. De momento, ella y su hija luchan por la vía administrativa, pero no descartan acudir a los tribunales.