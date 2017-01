«Me arrebataron a mi madre y tienen que pagar por ello»

Mari Carmen no se cansa de decir que no es una enferma de cáncer, pese a que su aspecto parece decir todo lo contrario. El pelo se le ha caído y ha perdido muchos kilos en estos últimos años. Todo lo atribuye al enorme estrés y a la ansiedad que este proceso le ha generado. Apenas sale de su casa en Muchavista y vive con una ansiedad permanente. «Continuamente es como si me faltara el aire».