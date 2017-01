El PSOE dispara contra todos por las críticas a los nuevos directores generales

El alcalde cuestionó hace tres años que el PP subiera el sueldo a los asesores.

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante salió ayer al paso de las críticas vertidas por el resto de la Corporación contra la decisión el alcalde, Gabriel Echávarri, de crear dos direcciones generales para «reconocer» la labor de los dos asesores que gestionan en la práctica las áreas sobre las que el regidor tiene las competencias sin delegar: Fiestas y Comercio. Y lo hizo ayer, Día de Reyes, disparando contra todos los que habían censurado la propuesta de Echávarri. «Algunos dirigentes confunden la austeridad con la caverna», aseguró ayer la portavoz municipal del PSOE, Eva Montesinos, en las que son las primera reacciones de los socialistas a la idea de Echávarri de «ascender» a dos de sus personas de máxima confianza, que hasta ahora cobran unos 35.000 euros al año y que, de aprobarse la creación de las dos direcciones generales, pasarían a percibir unos 50.000 euros al año, una cantidad similar a la que cobran los concejales del equipo de gobierno y los portavoces municipales.





Feliz día de Reyes... Como diría Pedro Sanchez, su gran amigo @gechavarri "Vaya vaya con la Austeridad"?? pic.twitter.com/03MsHADeej „ C's Alicante Ciudad (@CsAlicante_C) 6 de enero de 2017

Pues señor @gechavarri vaya redactando otro Programa de Gobierno, ya que éste documento lo están incumpliendo #AsiNoGabi pic.twitter.com/BXsHfcV8dv „ C's Alicante Ciudad (@CsAlicante_C) 6 de enero de 2017

El señor @gechavarri no se aclara, un día dice que va a llevar a los juzgados a la contrata y otro que les va a pagar más ??????#AsiNoGabi pic.twitter.com/YCetwOVd9S „ C's Alicante Ciudad (@CsAlicante_C) 6 de enero de 2017

El PSOE, a través de su portavoz, se mantuvo ayer firme en el plan trazado por el alcalde: «Lejos de apartarnos de nuestra idea, estamos convencidos de que estamos acertando con estos dos nombramientos, que no sólo han demostrado estar preparados para el cargo, sino que han desarrollado responsabilidades en el ámbito privado relacionados con fiestas y comercio». En el comunicado, los socialistas subrayan que «Alicante no es ninguna aldea del siglo pasado», a la vez que insisten en que la «administración dispone de la figura de los directores generales para contar con personas que puedan desarrollar una función con plenas garantías a la hora de su toma de decisiones». La portavoz socialista defiende que Echávarri –sin mencionar a sus dos socios de gobierno– «ha conseguido recortar en más de 30 millones la deuda que dejó el PP y recuperar la credibilidad de los empresarios y de los alicantinos».El comunicado, en el que no se habla explícitamente de Guanyar pese a que las principales críticas van dirigidas a la formación que lidera Miguel Ángel Pavón por oponerse con mayor rotundidad a la medida promovida por el alcalde, sí que señala a Compromís. Tras las serias dudas expresadas por el portavoz de la formación nacionalista en Alicante, Natxo Bellido, los socialistas se mostraron ayer convencidos de que Compromís apoyará la medida. «Estamos seguros de que votarán a favor, ya que si los directores generales valen para trabajar en el Ayuntamiento de Valencia, seguro que sirven para Alicante. Esperamos que el Cap i Casal no vuelva a ser especial para la formación valencianista», continuó ayer en una nota en la que el segundo gran objetivo, con nombres y apellidos, fue Ciudadanos, que por la mañana había recuperado un mensaje de Echávarri en Twitter, de hace tres años, en el que cuestionó, con el apoyo del entonces diputado Pedro Sánchez, el aumento del 50% de los sueldos de los asesores propuesto por el gobierno de Castedo. «C's sólo sabe menospreciar aquello que sale del equipo de gobierno. Su aportación a este mandato queda reducida a tres almuerzos y unos selfies en algún desfile», concluyó.