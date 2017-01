Hedor en las playas por las algas

La Concejalía de Medio Ambiente sostiene que algunos montículos se retiran cada cinco días y que algunas zonas no se limpian para evitar la erosión marina.

La acumulación de algas en la primera línea de la turística Playa de San Juan no pasa inadvertida entre los vecinos de la zona, que critican el notable mal olor que provocan los montones de posidonia que afean en las últimas semanas los principales arenales del litoral alicantino. Esta situación, no obstante, no sólo se da en San Juan, una de las playas icónicas de la ciudad de Alicante, sino que también se observa en el arenal urbano del Postiguet, donde también se pueden ver acumulaciones de algas en buena parte de su primera línea, una imagen que se ha repetido durante todas las fiestas de Navidad. Desde la Concejalía de Medio Ambiente sostienen que las algas del Postiguet se limpiaron tras el temporal de diciembre y se retiran cada cinco días, pero el mar sigue movido y sigue devolviéndolas a la orilla.

La recogida de la posidonia marina a la que se refiere el área de Medio Ambiente, sin embargo, sólo se produce en algunos puntos de las dos principales playas de la ciudad de Alicante: el Postiguet y San Juan. En el resto, las algas seguirán acumulándose durante este invierno a la espera de la limpieza que se realizará con la vista puesta en la época estival. En concreto, la iniciativa de mantener la posidonia sobre el arenal pese a la mala imagen que se ofrece, desde un punto de vista turístico, y al mal olor que desprende para los habituales de estas zonas se repite en la zona sur de San Juan (entre el Sidi y el Faro), la Cala de los Judíos y Cala Palmera, en la Almadraba, la Albufereta, el Cocó –situada en el extremo norte del Postiguet– y Urbanova.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha este nuevo método de limpieza con el objetivo de hacer más sostenibles las playas de Alicante, una medida respaldada por el Instituto de Ecología Litoral, que recomienda que se evite la eliminación de las algas en invierno y primavera, cuando los temporales marítimos son más habituales. Además, indica que el uso de la maquinaria pesada debe limitarse a la superficie seca.

Los vecinos, por su parte, critican que las turísticas playas de Alicante presenten tal acumulación de algas en este tiempo, dado que el buen clima en la ciudad permite pasear por el litoral en los meses de invierno y de primavera.