Los socios del alcalde cuestionan la creación de dos Direcciones Generales para premiar a asesores

La propuesta del alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, de crear dos puestos de Dirección General para reconocer la labor de los dos asesores municipales sobre los que recae la gestión diaria de las áreas de Fiestas y Comercio –Miguel Castelló y Pedro de Gea, respectivamente– no ha encontrado a priori el respaldo necesario entre el resto de grupo municipales del Ayuntamiento de Alicante. De hecho, ayer solamente los dos concejales tránsfugas –Nerea Belmonte (ex de Guanyar) y Fernando Sepulcre (ex de Ciudadanos)– aplaudieron la idea de Echávarri, recogida en un decreto con fecha 29 de diciembre y que está a la espera del visto bueno del interventor, paso previo a elevarlo a la Junta de Gobierno y, si pasa ese trámite, al pleno municipal, donde el tripartito está a día de hoy en minoría. De aprobarse la propuesta, los dos actuales asesores pasarían a ejercer de directores generales, cobrando unos 50.000 euros brutos –como un edil del equipo de gobierno– frente a los 35.000 euros que perciben en la actualidad.

Sepulcre fue ayer el más categórico en su valoración: «Está muy bien, poco dinero me parece que cobran. Pedro de Gea, en concreto, está haciendo una labor impagable para el comercio de Alicante. Está demostrando su competencia a diario, ya podrían aprender otros concejales». En la misma línea, aunque con un tono más comedido, se mostró la otra edil tránsfuga, Nerea Belmonte: «Una persona tiene que ocupar un puesto acorde con lo que gestiona. Me parece bien que el alcalde reconozca las funciones de estos asesores. La labor de Pedro de Gea es buenísima». Eso sí, Belmonte duda sobre la idoneidad de que personas que no han sido elegidas en las urnas realicen el trabajo propio de un concejal.

En cambio, en los socios de gobierno no gustó la idea de Echávarri de mejorar las condiciones laborales de dos de sus principales asesores. En Guanyar, sobre todo, criticaron las formas. «Jugamos siempre a hechos consumados. Son cuestiones que nos encontramos sin haberlas discutido previamente dentro del equipo de gobierno», aseguró ayer el portavoz adjunto de Guanyar, Víctor Domínguez, quien sostuvo que habilitar esos dos puestos de director general en el Ayuntamiento «alteraría las condiciones» del pacto de gobierno suscrito entre PSOE, Guanyar y Compromís. Desde la formación que lidera Miguel Ángel Pavón se abren a negociar la creación de los dos puestos, aunque apuestan por hacerlo con el consenso de los sindicatos y a través de un concurso público, para permitir la igualdad la oportunidades y evitar así el «enchufismo que durante años abanderó el PP en el Ayuntamiento».

Por su parte, Compromís deja en manos de su ejecutiva la postura a tomar sobre la propuesta del alcalde. «Esta decisión habría que hablarla dentro del pacto de gobierno, nosotros lo valoraremos dentro de Compromís», explicó ayer el portavoz del grupo, Natxo Bellido, quien admitió sus recelos ante una propuesta de la que Echávarri sí le informó en los últimos días. «En un principio no me gusta, aunque ambos asesores están trabajando bien. Pienso que crear esos puestos es forzar una figura que está enfocada hacia los funcionarios», añadió Bellido.

Los más críticos, sin duda, fueron los dos grupos de la oposición, especialmente Ciudadanos, con quien el PSOE intentó negociar, sin éxito, los presupuestos municipales en la fase de elaboración. «Resulta casi una broma. Tanto PSOE, como Compromís y Guanyar se hartaron de denunciar la corte de asesores que arrastraba Sonia Castedo, y ahora resulta que están haciendo lo mismo, corregido y aumentado», aseguró Giraldo, mientras que Luis Barcala, portavoz municipal del PP, se mostró «sorprendido» por la propuesta de Alcaldía. «Vamos a analizar la viabilidad jurídica. Si el alcalde no es capaz de gestionar sus áreas, que distribuya las competencias entre los otros ediles del equipo de gobierno», añadió.

También se mostraron en contra desde Podemos en Alicante. «Es una alucinación, esta política de nombramientos supera incluso la realizada por el PP. No cuestionamos el trabajo que están realizando estos dos asesores, pero esperamos que Guanyar –confluencia vinculada a Podemos en las últimas municipales– no apoye esta medida del alcalde en la Junta de Gobierno», añadió ayer Pascual Pérez, nuevo secretario local de Podemos en Alicante.