Echávarri se abre a renegociar el contrato de limpieza para mejorar la imagen de la ciudad

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, se ha mostrado esta mañana "dispuesto" a "renegociar" el actual contrato de la limpieza de la ciudad para mejorar la imagen de Alicante. "Quiero hacer un contrato para que la ciudad esté limpia. estoy dispuesto a renegociar el actual contrato, que está cerrado hasta el año 2021, para mejorar la limpieza", ha asegurado el regidor, quien ha insistito que su propuesta sólo saldría adelante si cuenta con el "consenso" de todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento, en un intento de "no politizar" la limpieza de la ciudad, ahora en manos de una UTE participada por Enrique Ortiz. "Si toda la ciudad coincide en que el contrato se queda corto, por ejemplo en la época de verano o en determinados barrios y además comprobamos que el contrato se cumple al 100%, si hay que pagar más se paga. No podemos tener la percepción de que Alicante es una ciudad sucia", ha añadido Echávarri, quien se ha enfrentado durante una hora a preguntas de una veintena de niños durante un programa especial de Radio Alicante-Cadena SER celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento.

Echávarri ha insistito en que el actual "contrato es complejo, ya que no se paga para que la ciudad esté limpia, sino para que limpien". "Tiene que haber consenso, que no sea una cuestión partidista. Si no están dispuestos a mejorar el contrato, que dejen de decir que la ciudad esté sucia", ha añadido en referencia al resto de partidos que forman parte del Consistorio, aunque sin concretar si se refería a sus socios de gobierno o a las dos formaciones de la oposición. El alcalde ha añadido que la renegociación del actual contrato de limpieza "pasaría por el pleno municipal".

Desde Ciudadanos, el portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Alicante, Antonio Manresa, ha subrayado que "el punto dos del contrato de la limpieza dice que si la UTE no logra los estándares exigidos por el Ayuntamiento, el aumento de medios correrá a cargo de la empresa".