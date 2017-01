C's y Compromís se enredan por las calles franquistas

Ciudadanos y Compromís se han enrededado esta mañana en Twitter a consecuencia de la queja pública realizada por la exgimnasta Estela Giménez por no ser invitada al "bautizo" de su calle, una de las que sustituye a una de las vías con connotaciones franquistas eliminadas del callejero de la ciudad en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. La cuenta oficial de C's en Alicante ha puesto énfasis en que tras la disculpa a través de las redes sociales de Compromís como responsable de la Concejalía de Memoria Histórica -posterior a la realizada por el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri-, el secretario de Organización de la coalición nacionalista "opine distinto". García, asesor municipal de Compromís, había escrito que que C's hubiera criticado también al Ayuntamiento si se hubieran realizado 46 actos o "bautizos", uno por cada una de las calles que han cambiado de nombre en los últimos días. Por su parte, el edil de Ciudadanos Vicente Buades ha asegurado, en contestación al dirigente de Compromís, que la polémica surge por "no avisar a nadie", en alusión a la exgimnasta que fue medallista olímpica en los Juegos Olímpicos de Atlanta. "Os pasa por no avisar a nadie y no informar. En este caso lo lógico era avisar a Estela Giménez. A las 27 Constituyentes no hace falta comunicárselo, pero sí en este caso. Hasta el alcalde ha tenido que pedir perdón", ha asegurado el edil de C's. En la misma línea, el portavoz de la gestora de C's en Alicante, Fernando Llopis, ha preguntado al asesor de Compromís a través de las redes sociales si no considera un "error" no ivitar a la gimnasta que dará nombre a la calle.





Para una calle que proponen con un nombre neutral de una gran alicantina y que no es un ajuste de cuentas... van y lo hacen mal ???? pic.twitter.com/h08ec1zo10 „ Vicente Buades (@VicenteBuades) 4 de enero de 2017

La polémica surgió ayer, cuando el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, se disculpó con la gimnasta alicantina, que se enteró de que el Ayuntamiento había colocado la placa en la calle que lleva su nombre por un familiar que le envió una foto. "Foto hecha por mis familiares de la placa que lleva mi nombre. Así me he enterado. Toda la alegría que nos daba el poder recibir este homenaje de nuestra ciudad se truncó en un sentimiento agridulce", escribió la deportista, medalla de oro en Atlanta, quien hoy ha subrayado que "no solicitaba ningun acto por el cambio de nombre de calle", que le hubiera "gustado" recibir "una llamada o un mail". "", ha añadido la exgimnasta, que espera que esta polémica sirva al tripartito para "aprender y mejorar en el futuro".