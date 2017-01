El Ayuntamiento proyecta un camping en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante quiere promover la creación de un camping en el término municipal, el primero en la ciudad. Así lo ha informado la concejala de Turismo, Eva Montesinos, quien ha señalado que esperan que se pueda poner en marcha en el plazo de un año. Montesinos ha reconocido que en la actualidad Alicante no cuenta con una instalación de este tipo y es una "demanda creciente" por parte del sector. "Alicante es una ciudad turística de primer nivel y tenemos que dar respuesta a todos los segmentos", ha señalado al respecto. De este modo, ha afirmado que están estudiando posibles ubicaciones, aunque no ha especificado más. Asimismo, ha avanzado que las obras del 'Camper área', destinada al estacionamiento de caravanas, junto al parque La Marjal de la Playa de San Juan, terminarán a final de este mes de enero y que están "valorando la mejor manera de gestionarla, bien directamente por el Consistorio o con licitación". Según ha explicado, la idea es que en marzo ya esté funcionando para aprovechar la campaña de Semana Santa. No en vano, ha hecho hincapié en que se trataba de una "reivindicación histórica".

En otro orden de cosas, la edil ha destacado que 2016 ha sido "el mejor año desde que se tienen datos" en materia de ocupación. Al respecto ha indicado que se alcanzó un 75% de ocupación media, unas cifras que, según las perspectivas, prevén superar en el presente ejercicio. Para ello, ha manifestado que seguirán trabajando en la "desestacionalización" con la promoción del turismo de eventos y congresos y deportivo, entre otros. En este sentido, ha citado el campeonato de judo en febrero o el World Padel Tour en agosto, además de una veintena de eventos ya "cerrados". Otro aspecto en el que también incidirán, como ha apuntado Montesinos, será en el turismo náutico, ya que están "viendo la manera" con empresas de poner en funcionamiento una Escuela Náutica.

Además, la concejala ha resaltado la salida de la Volvo Ocean Race como "el evento internacional más importante" de promoción turística de Alicante. Al respecto, ha recordado que están desarrollando acciones cada mes hasta la salida de la regata, con la ubicación del barco en la plaza del Mar como la primera de ellas. A ello ha agregado que están trabajando junto al Consell para que, tras la confirmación de Alicante como salida de la Volvo en 2020 y 2023, también lo sea en 2026. Por último, ha adelantado que, tras el éxito de la prueba piloto del año pasado, volverán a licitar "por más tiempo" la playa de perros en Aguamarga.