CC.OO alerta de que sólo un inspector estará al frente del operativo de seguridad de las Cabalgatas

Cuanto menos inquietud. Es lo que se desprende de la denuncia del sindicato Comisiones Obreras de la Policía Local, que, preocupado por la situación de alerta 4 antiterrorista y la celebración mañana de numerosas cabalgatas en la ciudad en las que se prevén grandes aglomeraciones, ha presentado un escrito en el registro del Ayuntamiento pidiendo explicaciones por el hecho de que no se haya designado ningún miembro de la escala superior de la Policía Local (intendente, intendente principal o intendente general) para estar al frente del operativo, al entender que la responsabilidad no debe recaer sobre un inspector. En el escrito recuerdan que el desfile de Reyes es «el acto anual que congrega mayor número de ciudadanos y más a tenor de las medidas adoptadas en la Junta Local de Seguridad celebrada el 27 de diciembre, en la que se acordó reforzar y apoyar el dispositivo nacional de seguridad y vigilancia en el centro y otros lugares de mayor concentración de personas», como la Nochevieja, la mascletà de ese día y las Cabalgatas. «Desconocemos si el motivo se fundamenta en el disfrute de vacaciones o asuntos particulares, lo que sería del todo inaceptable». Según Antonio de Arriba, delegado de Policía por CC OO, hay una decena de miembros de la escala superior y sólo tienen constancia de la baja médica de dos de ellos. De Arriba se queja de que el agente en la calle no tiene aún instrucciones sobre el papel de la Policía Local, el perímetro de seguridad o los cortes, «y nadie sabrá nada hasta el día de la Cabalgata».

Desde la Concejalía de Seguridad indicaron que se pone en marcha un amplio dispositivo con más de 200 efectivos entre Policía Local y Protección Civil para coordinar las más de 20 cabalgatas y desfiles desde hoy al viernes en Alicante, con un refuerzo de agentes que no concretaron. Aunque aseguran que patrullas bloquearán las intersecciones del desfile principal. Ya se colocaron maceteros anticamiones en los puntos más céntricos.