El PP critica el retraso de casi dos años en la apertura del centro de salud de Benalúa

El grupo popular en el Ayuntamiento de Alicante ha denunciado el retraso de casi dos años en la apertura del centro de salud de Benalúa. Según el edil José Ramón González, José Ramón González, las dependencias ya estaban terminadas a mediados de 2015 y se dejó para que, «como muy tarde, pudiera abrirse en el último trimestre de ese año". El edil del PP recuerda que «en el pleno de octubre de 2015 se aprobó una Declaración Institucional en el Ayuntamiento de Alicante, para instar a la Generalitat Valenciana a abrir ese centro de salud y, sin embargo, un año y medio después sigue cerrado».

José Ramón González afirma que "no es cierta la justificación de que en 2015 no estaba en el presupuesto el plan de montaje del mobiliario y el instrumental del centro de salud, algo que no es correcto". Según el edil, en 2016 tuvieron la oportunidad de elaborar un presupuesto propio y el centro de salud ha continuado cerrado, lo que demuestra que «la ineficacia de su gestión, como en tantas otras cuestiones que afectan a la ciudad y a los alicantinos como ha ocurrido en el caso de las Xarxa Llibres y las ayudas de la Dependencia, entre otros asuntos".

El grupo popular señala que la última fecha que han dado la administración autonómica para la apertura del centro de salud de Benalúa es el mes de febrero, después de casi dos años esperando, «una obra que casi al 100% es una gestión del Partido Popular durante el periodo anterior". Y ha recordado que en 20 años del gobierno del PP al frente de la Generalitat se hicieron ocho centro de salud y cinco consultorios auxiliares en la ciudad de Alicante, por sólo tres que hizo el PSOE durante los 16 años que estuvieron en el gobierno autonómico.