"Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà". Como cualquier día de Hogueras pero en plenas celebraciones por la entrada del nuevo año, Alicante ha disfrutado esta mañana de la primera "mascletà nochevejiera" de su historia ante un público entregado a la causa que ha abarrotado el entoirno de la plaza de Los Luceros.

Pedro Luis Sivent, de la Pirotecnia Alicantina de Focs y Artifici, ha sido el encargado de disparar esta primera mascletà extraordinaria de fin de año, "un orgullo" que espera repetir en años venideros ante la masiva presencia de público. "Yo creo que nadie se esperaba que viniera tanta gente, pero la respuesta ha sido espectacular", ha asegurado Sirvent a la conclusión de la mascletà, ya con los villancicos navideños sustituyendo al estruendo de los cohetes.

De mayor duración que una mascletà al uso, una simulación de las doce campanadas dio el pistoletazo de salida a un disparo que se prolongó por espacio de ocho mimnutos. Y en este arranque, como suele suceder con las uvas, ha habido una que se le ha atragantado al pirotécnico. Tras la octava explosión, la cadencia se paró durante unos segundos que a muchos se les hicieron interminables hasta que logró dispararse la novena campanada simulada.

La Pirotecnia Alicantina de Focs y Artifici ha disparado un total de 97 kilos de pólvora, un poquito menos de lo habitual por una cuestión de permisos. Aún así, ha logrado el objetivo de "impresionar" a la gente, principal motor que mueve a Pedro Luis Sirvent a la hora de diseñar sus disparos.

"A mí no me gusta jugar con el tiempo, por eso me descalificaron en Hogueras. Yo lo que busco es impresionar y que la gente reververe los ruidos", ha apuntado Sirvent, quien asegurado a modo jocoso que se han atragantado cuaytro uvas "porque eran de importación".