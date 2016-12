Los centros comerciales piden la ejecución de la sentencia que les permite abrir los festivos

Los centros comerciales Gran Vía, Plaza Mar 2 y Puerta de Alicante pedirán de inmediato al juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Alicante la ejecución de la sentencia emitida en noviembre por la magistrada Begoña Calvet reconociendo en primera instancia el derecho de estas tres grandes superficies a ser incluidas en una Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) «por concurrir en las áreas en que se encuentran ubicadas los requisitos establecidos en la ley de horarios comerciales». Este fallo judicial supone, de facto, que podrían abrir los domingos y festivos, aunque está recurrido por el Ayuntamiento. El abogado de las grandes superficies, Rubén Navarro, del despacho de Garrigues, aseguró ayer que «la decisión está tomada» y que el documento pidiendo la ejecución de sentencia se elevará al juzgado antes de acabar el año, es decir, hoy mismo. La pretensión inicial era hacerlo ayer «pero quedan algunas formalidades por resolver», dijo.

Ahora la «pelota» vuelve al tripartito que gobierna Alicante, que ha recurrido, por su parte, la sentencia contraria al acuerdo de pleno de 29 de octubre de 2015 que denegó la petición de los centros comerciales para que se les incluyera en la Zona de Gran Afluencia Turística con autorización para abrir los domingos y festivos, obligándoles a seguir cerrados. El juzgado dará traslado al Ayuntamiento de esa petición para que ejecute la sentencia, y la administración local tendrá un periodo, de unos diez días, para alegar. Después la magistrada resolverá esta demanda «en la que pedimos que se ejecute lo que dictaminó el juzgado, que se nos incluya en una Zona de Gran Afluencia Turística para poder abrir», explica el letrado, quien calcula que el trámite se demorará dos meses.

Al respecto, el portavoz del tripartito, Natxo Bellido, dijo ayer que «cada uno tiene los recursos que tiene, incluso judiciales. Estamos abiertos a sentarnos con ellos, para conocer sus condiciones», reiteró tras recordar que «tocaron la puerta una vez pero al final no hubo reunión no se por qué. Lo mejor es llegar a un consenso antes que ir a los tribunales, pero ellos son libres de realizar las acciones judiciales que consideren oportunas». Si los centros comerciales ganan la ejecución, el Ayuntamiento se vería obligado a permitir su apertura de forma cautelar antes de que concluya el pleito aunque el alcalde, Gabriel Echávarri, ya advirtió que no será algo inmediato y que podría demorarse meses.