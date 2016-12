Pavón no tendrá que comparecer ante el pleno para hablar sobre Ikea

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, no tendrá que comparecer ante el Pleno para dar explicaciones sobre la herramienta urbanística que se utilizará para la implantación de Ikea en Alicante, el agente urbanizador y los terrenos que se ofrecerán a la multinacional sueca en la ciudad, como ha solicitado el grupo Ciudadanos, que entiende que todos estas cuestiones deberían estar resueltas si se pretende que la tienda del mueble se instale antes de acabar la legislatura.

El vicealcalde ha dicho que Urbanismo trabaja en una herramienta urbanística que encaje Ikea en el Plan General Estructural pero que no considera que deba comparecer y que el foro adecuado es la comisión municipal sobre Ikea que volverá a reunirse en enero. Los grupos podían forzarle a intervenir en un pleno posterior pero la propuesta tampoco ha salido adelante.

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha rechazado así la intervención solicitada por el grupo de Ciudadanos para que el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, diera cuenta de los trámites que se están siguiendo para favorecer la llegada de la multinacional Ikea a la ciudad.

Pavón se ha negado a dar cuenta de forma voluntaria, en el pleno ordinario que se celebra este jueves, de modo que se ha procedido a la votación de los grupos para determinar si debía comparecer o no. Y ha sido rechazada con los votos de los tres partidos del equipo de Gobierno --PSPV, Compromís y Guanyar Alacant--, y de la concejal no adscrita, exmiembro de Guanyar, Nerea Belmonte; además, el edil no adscrito, Fernando Sepulcre, --exmiembro de Ciudadanos--, se ha abstenido.

La portavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, ha argumentado que la comparecencia de Pavón era un "acto de transparencia y de voluntad democrática" que permitiría a los vecinos de Alicante "estar informados". Además, ha recalcado que el objetivo era conocer en qué "herramienta urbanística se está trabajando ya" y "cuáles son los terrenos que finalmente se le ofrecerán" a la multinacional del mueble, así como quién será el agente urbanizador.

Giraldo ha manifestado que si el objetivo es que Ikea llegue antes de que finalice el mandato en 2019, "estas preguntas deben tener ya hoy una respuesta muy concreta. La comparecencia es un simple trámite al frente de la gestión en Urbanismo".

En el mismo sentido se ha postulado el grupo 'popular', que ha respaldado con su voto la propuesta de comparecencia. Luis Barcala ha lamentado que la negativa a comparecer es "muy significativo de lo que se predica con respecto a transparencia o participación y lo que se practica".

Además, ha instado al equipo de Gobierno a dar cuenta y ha subrayado que "no son los medios de comunicación el cauce por el que los concejales tenemos el derecho de acceder a la información de los asuntos de los que somos responsables". Y ha pedido a Pavón: "no nos remita al Facebook ni a los medios, dé cuenta donde tiene que dar la cara que es en este pleno".

Asimismo, ha puntualizado a Ciudadanos que "cuando la responsabilidad la tiene el alcalde la comparecencia se pide al alcalde para que explique". Y ha echado en cara que el equipo de Gobierno "no quiere dar la cara en la Comisión de Pleno" creada en julio y que ha tenido "una primera y única reunión". "Es el foro donde se deberían dar las explicaciones", ha señalado.

En ese sentido, Nerea Belmonte ha criticado que Ciudadanos pone "palos en las ruedas" al alcalde, Gabriel Echávarri, para que no pueda negociar con Ikea, "como se hizo con los centros comerciales" para la libertad horaria. "Resulta que es nuestro alcalde, nos guste más o menos" y ha apuntado: "qué curioso que sea cuando se han enfadado con el tema de los presupuestos. Pues no, vamos a dejar que haga su trabajo y cuando no lo haga pediremos explicaciones".

Por su parte, Miguel Ángel Pavón ha respondido a Ciudadanos que la petición era "innecesaria" porque "todo" lo que pudiera decir ya lo había dicho "en los medios" y "no hay nada más que decir", solo que Urbanismo "trabaja y trabajará para viabilizar la llegada de una tienda de Ikea, con 'Ikea sí macrocentro no' y que la figura urbanística que se utilice debe incorporar una reflexión sobre su encaje en el Plan General estructural". Asimismo, Pavón ha anunciado que la Comisión de Pleno sobre la multinacional se reunirá, en segunda sesión, el próximo mes de enero.

Finalmente, el propio alcalde socialista, Gabriel Echávarri, ha criticado: "Justo cuando estoy pidiendo y diciendo que la sobreexposición perjudica a la ciudad, ustedes piden más sobreexposición. Entiendo que su petición va en la línea de cuanto peor, mejor".