El Consell autoriza 22 fiestas de Nochevieja en la provincia de Alicante, doce en restaurantes

La Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias ha recibido un total de 84 peticiones para la realización de cotillones, fiestas y celebraciones de Nochevieja en la Comunidad Valenciana, según ha informado su director general, José María Ángel. De ellas 22 en la provincia de Alicante, doce en restaurantes. De las 84 peticiones solicitadas para este año, 9 han requerido autorización administrativa al implicar un incremento de riesgo sobre las condiciones iniciales del local en aspectos como el aforo, instalaciones de escenarios o tinglados o modificación de las condiciones técnicas. Las 75 restantes son objeto tan solo de declaración responsable, al realizarse en el mismo recinto donde se efectúa la actividad ordinaria del local sin que ello suponga un incremento de riesgo añadido.

En cuanto a la distribución por provincias, es la siguiente: en la provincia de Alicante se han tramitado 22 solicitudes, en concreto una solicitud de autorización y 21 declaraciones responsables; en la provincia de Castellón la cifra asciende a 33 solicitudes, de las cuales 5 son solicitudes de autorización y 28 declaraciones responsables; por último, en la provincia de Valencia se han visto 29 solicitudes: 3 solicitudes de autorización y 26 declaraciones responsables. El 52,9 % de las peticiones corresponden a restaurantes, la mayor parte de ellos ubicados en Castellón. En total, 43 restaurantes: 19 en Castellón, 15 en Valencia y 12 en Alicante. El resto de establecimientos son bares, cafeterías o pubs.

La Agencia de Seguridad tiene competencias para ordenar, regular, tramitar y autorizar espectáculos extraordinarios en establecimientos públicos, así como para recibir las declaraciones responsables de los locales que celebrarán este tipo de fiesta. En los dos últimos años, el número de peticiones se ha estabilizado en una cifra que suele estar muy próxima a las 80 solicitudes por la nueva regulación de la Ley de Espectáculos en la que se diferencia entre las solicitudes que gestiona la Generalitat y los que son de competencia municipal.

"Estos últimos espectáculos o actividades abiertas a la pública concurrencia son de gestión municipal por cuanto se efectúan en locales con licencia distinta a la prevista en la normativa de espectáculos (locales comerciales o recintos particulares, por ejemplo) o en espacios al aire libre", ha añadido José María Ángel.

José María Ángel ha explicado que, un mes antes, desde la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se envía una circular a los ayuntamientos para informarles de las condiciones y requisitos que deben cumplirse en su municipios a la hora de organizar celebraciones extraordinarias en Navidad, Fin de Año o Reyes.

"El objetivo es que sean conocedores de las condiciones que deben cumplir los locales seguros, que no superen el aforo, que no tenga conexiones eléctricas añadidas, suficientes vías de emergencia o evacuación, que no se sirva alcohol a menores, y que si existen locales sin permiso o no cumple ninguna de las premisas de seguridad debe clausurarse de inmediato", ha explicado Ángel.

Ángel ha insistido en que las tareas de coordinación entre la Administración local y la autonómica son esenciales para que la Nochevieja transcurra con la mayor seguridad. El director general ha explicado que, desde la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, se instruye a los consistorios para que colaboren en el control de este tipo de eventos, se les facilita el listado de los establecimientos con permiso y se informa de la función inspectora que debe llevarse a cabo.

En el mismo sentido, la agencia también pone en marcha un dispositivo especial de la Policía de la Generalitat para comprobar el cumplimiento de las condiciones de los locales autorizados, los que han sido objeto de denegación, inspeccionar fiestas no autorizadas o sin licencia, verificar aforos, horarios o poner especial atención en la venta de alcohol a menores.