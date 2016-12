El Ayuntamiento busca terrenos para ubicar las ferias y circos

El asesor de Comercio del alcalde de Alicante, Pedro de Gea, ha solicitado formalmente a la concejalía de Urbanismo que dirige Miguel Ángel Pavón, que le busque una parcela municipal de la menos 60.000 metros cuadrados para poder ubicar de forma estable y definitiva los espectáculos y eventos al aire libre en la ciudad, como es el caso de la Feria de Navidad o los circos, tal y como aseguró ayer a este diario De Gea.

«En Alicante hace falta un recinto permanente y lo vamos a tener. He pedido a Pavón que me dijera dónde disponemos de parcelas, aunque no pueda ser de inmediato por la situación económica que arrastramos, es uno de mis objetivos». Pedro de Gea abunda que el gasto de acondicionar el terreno no será excesivo porque bastará con asfaltarlo y dotarlo de los servicios mínimos. «Al aire libre, por supuesto, pero acondicionado».



Cuarenta años

El asesor de Comercio se hace eco, de esta manera, de una reivindicación que arrastra el colectivo de feriantes desde el año 1978, hace casi cuarenta años, como explica la secretaria de la Junta, Ester Encinas. «La petición al Ayuntamiento consta en nuestras actas desde el 78 y ya estamos en 2016. Ahora estamos en conversaciones con el Ayuntamiento y colaborando, aunque sabemos que irá despacio», añade. El actual enclave de la Feria deNavidad, en terrenos de Rabasa, les cuesta cerca de 70.000 euros anuales al colectivo de feriantes para alquilarlo «y es dinero que se va a la basura cada año, junto con la contrata de seguridad de ambulancias», afirma Encinas.

Los feriantes echan en falta, por otra parte, que el Ayuntamiento dote el recinto con agentes de policía a diario.