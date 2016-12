Alicantinos y turistas disfrutan a 20 grados de unas playas llenas de algas

Los cerca de veinte grados de temperatura máxima que se han llegado a alcanzar hoy en las playas de Alicante invitaban a darse un paseo o, incluso, a pegarse un baño cuando tan sólo faltan cinco días para acabar el año y hoy, San Esteban, es festivo en Alicante debido a que Navidad cayó en domingo. Playas con gente con ganas de disfrutarlas pero, eso sí, si antes no se sortean las montañas de algas y restos de posidonia oceánica que los temporales han dejado en las playas del Postiguet, San Juan y la Albufereta, y que estos últimos días, casi primaverales, comparten espacio con alicantinos y turistas. La Concejalía de Medio Ambiengte ya avisó que los restos de algas no son basura, que demuestran la buen salud del mar y que, además, ayudan a frenar la erosión de los arenales. Mañana, Meteorología prevé que se nube e incluso pueda caer alguna gota de lluvia, pero debil y pasajera, aunque el próximo fin de semana no será tan bueno como el de Navidad.

La Concejalía de Medio Ambiente ha puesto en marcha una acción de concienciación y pedagogía sobre las ventajas de los arribazones de posidonia en playas y calas para evitar la erosión, con la instalación de mesas informativas en las playuas del Cocó junto a El Postiguet, Albufereta, Almadraba, Calita (Cala Judíos), Cala Palmera, zona sur de la playa de San Juan y en la playa de El Saladar (Urbanova). La campaña se inició aprovechando los puentes de la Constitución y la Inmaculada y la llegada de turistas, ya que el objetivo es cambiar la imagen que la ciudadanía o turistas puedan tener al ver la acumulación de restos de algas y plantas como la Posidonia oceanica en las playas.

Esta operación de concienciación ha sido diseñada por el Departamento de Educación Ambiental de la Concejalía y recomendada en el Informe del Instituto d'Ecología Litoral, Ventajas Ambientales del uso de arribazones de Posidonia oceanica (2014) y en el que figura una exposición detallada por tramos litorales de la presencia de arribazones en las principales playas de Alicante y las estrategias de gestión para minimizar los problemas de erosión.

El concejal de Medio Ambiente, Víctor Domínguez subraya que esta acción pedagógica se ha puesto en marcha en otoño, ya que "es la estación en la que tiene lugar un mayor número de temporales, lo que provoca la formación de arribazones en las calas y playas". Con esta iniciativa se pretende sensibilizar sobre las ventajas de los arribazones en las playas, "informando a los ciudadanos del beneficio que aportan al contrarrestar la erosión de la playa, explicando la razón de que su retirada debe limitarse al período estival". Además – continúa el edil –, cuando vemos restos de Posidonia oceanica en las calas y playas es una clara señal de que las aguas están libres de contaminación y son transparentes, ya que ambos factores son indispensables para que esta planta marina pueda desarrollarse".

El documento elaborado por el Instituto d'Ecología Litoral, incide en la conveniencia de adoptar medidas y protocolos para la limpieza, usos y destino final de los arribazones de las playas, a la vez que recomienda que se evite la eliminación de las algas durante el invierno y la primavera, cuando los temporales tienen mayor probabilidad de ocurrir. Además, indica que el uso de maquinaria pesada debe ser limitada tan solo a la superficie seca de las playas. En cuanto al vertido de los restos de Posidonia oceanica, el documento indica que es preferible crear sitios temporales en que se almacenará la hojarasca para descomponerla, y con posterioridad, darle el mejor uso posible.

La Posidonia oceaánica es una planta marina que vive únicamente en el Mediterráneo y que forma grandes praderas en los fondos arenosos cercanos a la costa. Para su desarrollo precisa de aguas de buena calidad, transparentes y bien oxigenadas. Las praderas de Posidonia oceanica son el lugar de puesta y refugio de gran cantidad de peces, crustáceos y moluscos, enriqueciendo la biodiversidad del medio marino y garantizando su mantenimiento. Por otro lado, las praderas protegen la playa y el litoral de la erosión, siendo favorable para el turismo y la calidad de vida.

Las largas hojas de Posidonia oceanica que se desprenden como consecuencia de los temporales son arrastradas por las olas hasta la orilla, generándose un acúmulo de hojas que se conoce como arribazones. La presencia de arribazones en una playa indica que cerca hay una pradera sumergida de Posidonia oceanica, siendo una clara señal de que las aguas de baño están limpias y libres de contaminación. Los arribazones son beneficiosos ya que atenúan el efecto del oleaje y protegen la línea de costa de la pérdida de arena de las playas.

Una retirada sistemática de los restos de Posidonia oceanica desprotege las playas frente al oleaje de los temporales marítimos, especialmente los que se producen en otoño. El efecto a corto o medio plazo es una pérdida de arena que facilita los procesos de erosión de la costa. Por eso su recogida debe limitarse a la temporada estival.

Las playas alicantinas donde se detecta una mayor presencia de arribazones son la del Cocó, junto al Postiguet, la Albufereta, la Almadraba, San Juan y las calas del Cabo de la Huerta, en especial la Cala de los Judíos, así como las de Agua Amarga, y Tabarca.