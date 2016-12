Las prisas del tripartito por cambiar el nombre de las calles franquistas dejan errores en las nuevas placas

Dicen que las prisas no son buenas compañeras de viaje. Eso deben pensar los vecinos del entorno de Florida-Babel que se encontraron este viernes con las nuevas placas en la hasta ahora calle Fernando Madroñal. «Si hacen el cambio, ya podían hacerlo bien», aseguraba Puri, una de las residentes que se paraba sorprendida al paso por uno de los distintivos que anuncia el cambio de nombre de la calle a «Institución Libre de Enseñanza». Eso sí, unos paneles que, al menos, desde la noche del pasado jueves lucen con un error que salta rápido a la vista: a la palabra «enseñanza» le falta una letra «e». Pero los fallos no se quedan ahí. Frente al centro de salud de Florida-Babel, en la calle que también llevaba el nombre de Fernando Madroñal, ahora se pueden ver paneles con la nueva denominación: «Carrer de les Maestres de la República». Un nombre que nace con un error de idiomático, ya que «maestras de la República» se traduce al valenciano como «mestres de la República» y no «maestres». Aquí sobra una «a».

Los cambios de nombre de las calles, aprobados por la Junta de Gobierno a mediados del pasado mes de noviembre y no por el pleno municipal como pedía la oposición, empezaron en el barrio de San Blas y prosiguen a ritmo acelerado en los últimos días. Desde la Concejalía de Estadística, en manos de Guanyar, informaron el pasado miércoles a través de un comunicado de prensa que personal del área y operarios habían instalado durante esa jornada las placas en las nuevas calles Negre Lloma, Tío Cuc, Ministra Federica Montseny, Catedrático José Ferrándiz Casares y Nelson Mandela. Esta es toda la información facilitada por el área que dirige Daniel Simón, que a preguntas de este diario no quiso facilitar este viernes la programación que sigue el área para modificar el nombre de las calles y, por consiguiente, en qué fecha prevé el equipo de gobierno tener actualizado el nuevo callejero de la ciudad de Alicante.

Nocturnidad

Las prisas, según el PP, no sólo se observan en errores de bulto en las placas, como sucede en la calle Instituto Libre de Enseñanza, sino que también llevan a que el tripartito agilice al máximo los trabajos para modificar las 45 vías o espacios públicos cuya denominación no cumplía, a juicio del equipo de gobierno, la Ley de Memoria Histórica. «Están haciendo los cambios con nocturnidad y alevosía. Son evidentes las prisas que tiene el tripartito para cambiar los nombres antes de que la justicia tome una decisión», asegura el portavoz municipal del PP, Luis Barcala, en alusión a la demanda presentada por su grupo y admitida a trámite por el juzgado. Los populares han pedido la paralización cautelar del cambio del callejero, una reclamación que se resolverá en los próximos días.

Según los populares, los cambios en algunas calles de la ciudad –como en la ya antigua Treinta de Marzo, ahora renombrada Nou d'Octubre– se están realizando en horario nocturno para agilizar el proceso y, además, para evitar incidentes vecinales como el que tuvo lugar en el arranque del cambio de nombres con connotaciones franquistas, que se inició a mediados de este mes de diciembre con la retirada de las placas en Adolfo Muñoz Alonso, ahora renombrada como calle de Las 27 Constituyentes, en San Blas.

Los populares ven una «irresponsabilidad» que la Concejalía de Estadística siga con la sustitución de placas pese a la existencia de un proceso abierto en los juzgados, que desde el tripartito sostienen que no tendrá ningún recorrido ya que el cambio del callejero se ampara en la Ley de Memoria Histórica aprobada hace casi diez años por el Gobierno central.