La protectora de Raúl Mérida reparte 264.000 e

La Protectora de Animales de Alicante que gestiona Raúl Mérida ha repartido 264.000 euros al vender 1.200 décimos del 03.213, cuyos dos últimos números coinciden con los del Gordo. El número ha sido agraciado además con una pedrea. Una guinda a un año amargo, ya que hace tan solo unos días que el Ayuntamiento ha decidido cerrar el Arca de Noé, que gestiona también Mérida para ubicar en estas instalaciones la Protectora de Animales.

No obstante, Mérida no ha querido relacionar la suerte en la Lotería de Navidad con la mala fortuna de que no se le haya renovado el contrato en el Arca de Noé. «La Protectora tiene mala suerte desde que abrió, ya que no han parado de abandonarse perros desde entonces. Lo demás son anécdotas», señala Mérida.