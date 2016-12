Pavón: "Desconozco si hay negociaciones en la sombra para que llegue Ikea"

El vicealcalde y concejal de Urbanismo en Alicante, Miguel Ángel Pavón, ha asegurado hoy que desconoce si existen "negociaciones en la sombra" entre otros miembros del equipo de gobierno y la multinacional Ikea para la instalación de una tienda de la firma sueca en este municipio.

En declaraciones a los medios tras el tradicional brindis navideño de la corporación municipal, Pavón se ha mostrado partidario de ser "lo más transparente posible en este tema" y ha abogado por reactivar la comisión de pleno creada con el objetivo de que Ikea llegue a la ciudad.

"A mí no me consta ninguna negociación en la sombra, no me consta que eso se haya producido", ha insistido.

En cualquier caso, Pavón se ha mostrado dispuesto a trabajar para que se instale una tienda "al margen de cualquier sombra de corrupción" y siempre con un proyecto que deberá estar "muy imbricado" con la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que trabaja su concejalía.

"No queremos que se tramite algo al margen del PGOU, que es lo que pasó en el Plan Rabasa", ha dicho en referencia al caso judicial ya archivado en el que se investigaba un presunto caso de corrupción que afectaba a la exalcaldesa Sonia Castedo (PP) y al empresario Enrique Ortiz, entre otros.

Si finalmente el proyecto de Ikea se mantiene en los terrenos de Rabasa, Pavón ha aseverado que habrá que encajar la actuación "dentro de los trabajos de revisión" del citado plan general.

Esos terrenos tienen, en la actualidad, la catalogación de "suelo no urbanizable", por lo que también habría que tramitar cambios en ese sentido para declararlos como de uso terciario, según el vicealcalde.

Ello conllevaría unos plazos que no garantizarían que la llegada de Ikea estuviese acordada antes de terminar esta legislatura, tal y como ha explicado.

Además, y en todos los casos, la instalación en Rabasa quedaría restringida "a los terrenos más próximos a la avenida de la Universidad", salvaguardando así el entorno medioambiental de las lagunas, ha apuntado.

Pavón ha reiterado que existen "otras posibles ubicaciones" para la instalación de Ikea "ya", pero, únicamente para una tienda, sin otras instalaciones comerciales alrededor.

Ante la pregunta de si sería necesario aprobar el nuevo PGOU antes de que llegase Ikea, el edil de Urbanismo ha respondido que no, pero que sí habría que "tenerlo en cuenta, previsto y encajarlo".

"Creo que toda esa zona tiene esa vocación terciaria, no solamente comercial, también industrial e, incluso, para suelos vinculados al desarrollo de la Universidad de Alicante", ha dicho.

En cuanto al nuevo PGOU, Pavón ha avanzado que será en enero próximo cuando se empiece a trabajar en su confección, aunque el proceso ya tiene adelantado todo lo relativo al Catálogo de Protecciones, el cual, por cierto, ha anunciado que saldrá a exposición pública por segunda vez.

Durante su tramitación, el documento del plan general también se abrirá a la participación ciudadana y contará con unas líneas estratégicas marcadas por el equipo de gobierno, que, sin embargo, no serán vinculantes, en cuanto a que el resultado final podría ser diferente a lo marcado al inicio, según ha detallado.

También se ha mostrado "con mucha ilusión" por, 30 años después de la aprobación del PGOU vigente, poder encarar uno nuevo "alejado de cualquier sospecha de corrupción".

"Y que parta de principios básicos como la participación ciudadana, la sostenibilidad, la racionalidad y la defensa del interés general, frente a los intereses particulares que en esta ciudad han tenido patente de corso durante mucho tiempo", ha manifestado.