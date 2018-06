Ibi decide ubicar las zonas de esparcimiento canino en el parque Les Hortes y el cementerio

La construcción de estos espacios será inmediata y tendrá un coste de 13.950 euros.

Los vecinos de Ibi han decidido ubicar las zonas de esparcimiento canino en el parque de Les Hortes y el cementerio. Eso sí, tan sólo 848 de los más de 23.000 empadronados en el municipio acudieron a votar a las sedes vecinales durante la consulta popular realizada en la jornada de ayer. No obstante, el proceso consultivo sucedió con normalidad y a pesar de la controversia generada por esta temática en los últimos meses no se registró ningún incidente. La construcción de los espacios de entretenimiento canino se ejecutará en las próximas semanas y tendrá un coste total de 13.950 euros.

El primer proceso consultivo realizado en la villa juguetera tuvo lugar en la jornada de ayer. Su objetivo, decidir el lugar para ubicar las zonas de esparcimiento caninos ibenses. En total 848 votantes, un 3,68% de la población, acudieron a las urnas, ubicadas en las ocho sedes vecinales, para depositar su opinión acerca de este conflictivo tema, pudiendo votar por dos opciones. A las seis de la tarde terminaba el tiempo de voto y se trasladaban las urnas al consistorio para llevar a cabo el recuento. Tras el escrutinio, la zona canina planteada en el parque de Les Hortes lideró el ránking con un total de 447 votos tras ella la del cementerio con 361 apoyos. El barrio de La Dulzura fue la sede que registró mayor participación seguida de Ibi Antic y los Reyes Magos.

La edil del área de Servicios Públicos y Tenencia de Animales, Ana Tello, se mostraba muy contenta con la participación de la ciudadanía. Indicaba que «las cifras son las que más o menos habíamos previsto, pero partiendo de la base que era la primera vez que se llevaba a cabo un proceso de este tipo hay que quedarse con lo positivo». Respecto a la trayectoria de la temática destacaba que «ha supuesto bastante presión para el consistorio por la controversia generada en los vecinos» Aseguraba que «en los últimos días todavía me he encontrado con gente que criticaba esta iniciativa y no entendía el sentido de estos espacios. Incluso ha habido gente que me los ha descrito cono nidos de garrapatas». Tello incidía que «son zonas que debemos tener por ley en el municipio por lo tanto debe haber tolerancia y comprensión al respecto».



Construcción de las zonas

La puesta en marcha de estos espacios tendrá un coste total de 13.950 euros. La del cementerio elegida en segundo lugar por los votantes, será la más cara de todas las ofertadas con un importe de 9.863 euros. En cuanto a la del Parque de Les Hortes su construcción costará a las arcas municipales 4.085 euros. La edil Tello señaló que a partir de hoy se iniciarán los trámites para ejecutar las obras a la mayor brevedad posible. Las acciones estarán coordinadas desde el área de Urbanismo y como apuntaba Tello «no se demorarán, queremos que estén listos para el uso y disfrute de los vecinos en el menor tiempo posible».

Las zonas estarán valladas para no ocasionar molestias al resto de la población. En ellas se ubicarán también algunos objetos de juego y ejercicio para los animales, así como fuentes para que los canes puedan beber o refrescarse. El alcalde del municipio, Rafael Serralta, reafirmaba las palabras de la edil y se mostraba satisfecho con el proceso. «Hemos de sentirnos orgullos de haber celebrado la primera consulta popular completamente reglada y de que finalmente los vecinos hayan decidido la ubicación de estas importantes zonas. Es muy importante que los ibenses se impliquen en las decisiones políticas de la villa».