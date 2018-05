Si no aceptáis mi casa me voy, sino decís "sí a la OTAN" me voy

Habla María Baca, Regidora del Partido Socialista en Alcoy, en un artículo en la prensa local, del chalet de Pablo Iglesias y Irene Montero, como mucha gente lo hace en estos días, y además crítica la "Consulta" que se ha llevado a cabo para "refrendar" si la posición de sus líderes al comprar una vivienda en el campo, que pagarán en una hipoteca de 30 años, que no utilizarán dinero ilícito para adquirirla, como hacen no sólo los de la Gürtel, sino los de Filesa y los de los ERE en Andalucía, es criticable y censurable.

No se acuerda María Baca, que en su propio partido ha habido un "gran referente de la honradez y la transparencia personal y política", en la figura de Felipe González.

Cuando llegó al Poder se le olvidaron algunas cosas, corría el año 1986, y aquello de a la "OTAN de Entrada NO", a pedir un Referéndum en el que o "OTAN o me voy". Me suena ahora lo que, lo de "o me voy" viene de lejos.

Pero vamos al demócrata del Siglo XXI, el que fue trece años presidente del Gobierno, y veintitrés años Secretario General del Partido Socialista, y al que parece ser no se le reconocían sus méritos. Decía Felipe González, que a los "54 años" (cuando dejó de ser Presidente del Gobierno), era uno muy joven para haber dedicado su vida a la política y no tener una salida "digna", no tener un espacio Institucional y político como se merecía. Alguien le ayudó a superar ese trauma, y bien que le ayudó. No se conformó con el sueldo de expresidente del Gobierno de 80.000 € anuales, o con el sueldo de Consejero de Estado a que tenía derecho, en su condición de expresidente también, "era poco", sus "amigos" le brindaron la ocasión de hacerlo consejero de "Gas Natural", sólo tenía que ir once veces al año a su Consejo – el pobre que sacrificio, porque cuando aceptó y empezó a ir, "se aburría" en esas reuniones en las que no entendía de que hablaban-, pero claro por 126.000 € al año€., "había que sacrificarse", y además si iba a más reuniones del consejo podía llegar a los 231.000 € al año, no está mal, nada mal, hay que aguantarse aunque le coja a uno sueño. Hoy todavía al cabo de los años no ha renunciado a ese puesto de consejero.

Pero antes de esto tenía que ver para cuando saliera de la Moncloa donde tendría que ir a vivir, y no a un chalet de 600.000 €, igual para el líder socialista eso habría sido "poca cosa", y se conformó con la compra de unos terrenos en Somosagüas, y construir un edificio de cuatro plantas, .. 350 m2. de vivienda, y 500 de parcela , y en Somosagüas..la crem de los alrededores de la capital, casi igual que unas "casitas de obreros". Otras propiedades que tenía en la separación matrimonial (casa unifamiliar de Pozuelo y propiedades en Sotogrande se lo quedó su ex-esposa).

Tanto que admiraba él, un país tan exótico como Marruecos, a donde le gustaba (y le gusta) pasar sus vacaciones, pero para qué ir a un "Hotel", mejor comprarse algo, y tuvo suerte sí, sin "hacer ninguna hipoteca" como tampoco la hizo para comprase los terrenos de Somosagüas, se compró una chalet al pie de las bonitas playas de Tánger (valorado en 2.5 millones de €).

Pero no podía quedarse ahí la cosa€ y que podía hacer más?, ahh ya está, algo por sus retoños, sus hijos queridos del alma, " voy a montar unas empresitas", nada del otro mundo, para vender cuatro golosinas€y constituyó la Consultora Ialcon y la Societat de Capital-Riesgo "Tagua Capital",y además conservó su casa de Cádiz y se compró un pequeño yate, para pasear, ya que le quitaron su ilusión cuando quiso en un verano siendo Presidente del Gobierno, navegar con "el yate Azor del Dictador Franco", pero claro se le echaron encima "los envidiosos de este país" y tuvo que dejarlo.

Pero que más podía hacer, había que ganarse la vida, que todo está muy caro, "ya está se me ocurrió una idea genial", actuar de Mediador, de Comisionista, para ello escribía cartas a Presidentes de países en guerras y en dificultades haciendo valer su condición de "expresidente", y para qué?, para ayudarles a salir de sus conflictos y desastres?, "nooo, no soy tan tonto", y se dirigió a gente, podríamos decir "buenas personas", como el Presidente de Sudán del Sur, reconocido genocida por Naciones Unidas, para pedirle que atendiera y recibiera a unos€ "amigos de Empresas importantes" y que pudieran negociar con el petróleo de ese país, para ganar dinero por supuesto, " no para darlo a los apestados ciudadanos del país, que sufren guerra y miseria", no sea que tenga que hacer como su tocayo Pedro Sánchez, "tener que limpiarse las manos después de saludar a un emigrante".

En definitiva los ingresos anuales del expresidente, rondan los 600.000 € anuales, nada del otro mundo, igual a lo de un subsidiado del desempleo, un pensionista de mínimos o cualquier precario de este país.

Pero claro Felipe González hoy en día es un hombre que por su trayectoria es "un referente mediador" de conflictos, y de análisis de la realidad política no sólo española sino mundial, y así da sus opiniones, para que las escuchen todo el mundo, como por ejemplo cuando dice que " el Chile de Pinochet respetaba más los derechos humanos que la Dictadura de Maduro", casi nada, están reconocidas más de 40.000 víctimas de la dictadura chilena, gente joven como Víctor Jara y otros que murieron de la forma más cruel con las torturas que recibieron, o tirándolos de los aviones, o después de matarlos, dar sus hijos en adopción a los torturadores que carecían de descendencia, haciendo gala del mayor cinismo y crueldad posible.

En fin cuánta razón tiene María Baca, al "ver las verdades de Podemos", porque lo importante y criticable es comprarse una casa de 600.000 €, aunque sea para pagarla en treinta años, pero no es necesario "rasgare las vestiduras por lo bien que lo hacemos los socialistas", teniendo a gente como Felipe González que es un ejemplo de "dignidad y honradez" . María Baca como buena socialista nos hace reflexionar y nos dice a los demás, como debe ser la decencia política.