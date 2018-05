Actiu acoge un seminario sobre el diseño de espacios

El seminario "Transmitiendo valores, impulsando la innovación. El diseño como experiencia transformadora de la empresa", ha sido organizado por Actiu, empresa familiar con sede en Castalla que este año ha recibido el Premio Nacional de Diseño, juntamente con IE Center for Families in Business.

Actiu junto con el Center for Families in Business de IE Business School, se han reunido para analizar cómo afecta el diseño del espacio en el rendimiento de diferentes sectores económicos. Los entornos Hospitalario, Educativo y Oficina están reconfigurando su relación con el usuario derivada de la incorporación de la tecnología y que ha provocado una transformación de paradigmas sociales y empresariales. La compañía, especializada en la fabricación de mobiliario, propone un concepto de diseño capaz de solucionar las necesidades de espacio en estos tres sectores.

La incorporación de la tecnología en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad ha motivado una profunda transformación en nuestro comportamiento y en nuestra forma de relacionarnos. Un cambio que pide revisar la forma en la que diseñamos nuestro entorno para adaptarlo a las nuevas necesidades sociales y laborales. Tres sectores económicos, el Hospitalario, el Educativo y el de Oficinas están haciendo una profunda revisión e incorporando nuevas herramientas y metodologías, con el fin de ofrecer una solución óptima a las nuevas demandas de sus usuarios.

Destacados profesionales como Cristina Cruz, directora del IE Center for Families in Business; Guzmán de Yarza Blache, Director del Master in Strategic Design of Spaces, IE School of Architecture and Design; Soledat Berbegal, directora de Comunicación de Actiu; Santiago Alfonso, Director de comunicación y Marketing de Cosentino; Fernando Serrano-Suñer, socio director de Suñer Arquitectura y Lola González Sánchez, Directora Corporativa de Infraestructuras de Quirón Salud, han participado en la jornada que dejado importantes claves para entender el impacto del diseño y la tecnología en nuestras vidas.

Según la directora del IE Center for families in Business, Cristina Cruz, "en un entorno tan cambiante como el actual, las empresas familiares de éxito son aquellas que han sabido reinventarse y transformarse gracias a sus valores como familia empresaria y su apuesta por el emprendimiento. En este sentido, el diseño es una de las herramientas claves para trasmitir valores e impulsar la innovación".

En palabras de Soledat Berbegal, directora de Comunicación de Actiu, "el diseño actualmente está más allá de la estética o de la funcionalidad; o está al servicio de las personas o no es diseño". En este sentido, la compañía propone un proceso de acompañamiento para los diferentes sectores interesados en aplicar el cambio en sus organizaciones, que bajo el paraguas Cool Working, aborda el diseño de los espacios aunando elementos que promueven tanto la productividad como el bienestar.

El diseño es un impulsor de la innovación y la competitividad, el crecimiento y el desarrollo, la eficiencia y la prosperidad. Además, agrega valor a la implantación de la tecnología. Tanto es así, que recientemente, la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una Declaración no de Ley para crear una Estrategia Nacional de Diseño que impulse su acción en todo el país y sirva como constructor de un tejido empresarial fuerte y sólido.

"Las grandes corporaciones han sabido utilizar el diseño como herramienta para captar el talento, fidelizar y trasladar una mejor imagen de marca a los mercados, teniendo un importante retorno en rentabilidad y aumento de ventas. Sin embargo, las PYMES de nuestro país tienen un reto importante en este sentido para integrar en sus organizaciones el diseño como una inversión y no como un gasto", destaca la responsable de Comunicación de Actiu, Premio Nacional de Diseño 2017.

Según mediciones de Gallup, las empresas con los trabajadores más comprometidos tienen mejores calificaciones de los clientes; aportan 22% más a las ganancias de la empresa y aumentan su productividad en 21%. Está probado que el diseño del espacio de trabajo está directamente relacionado con la felicidad del trabajador, para lo que se promueve utilizar en el diseño los mismos principios que nos hacen felices y saludables en nuestra vida fuera del trabajo. Estas mismas conclusiones y resultados se hacen extensivos a la Educación, donde se ha demostrado que un alumno en un entorno motivador realiza un proceso de aprendizaje mucho más eficaz y satisfactorio o al Hospitalario, en el que tanto pacientes como acompañantes pueden tener una mejor predisposición a la recuperación en un ambiente agradable, diseñado para promover su bienestar.

La tecnología está favoreciendo que desaparezcan los límites de las categorías construidas a lo largo del siglo XX en las que en un lugar trabajabas, en un lugar vivías y en otro te recreabas. Ahora los nuevos espacios de trabajo, educación u hospitalario piden integrar estos tres conceptos, incluir el bienestar y los entornos agradables en el trabajo y para conseguirlo, se requiere un nuevo tipo de profesionales: arquitectos, diseñadores, interioristas o facility managers capaces de enfrentarse a esas complejidades.



IE ofrece un ecosistema de aprendizaje basado en la tecnología para líderes que marcan la diferencia en el mundo a través de la innovación, la visión global, una mentalidad emprendedora y un enfoque único en las Humanidades. IE cuenta con un claustro integrado por más de 500 profesores que, actualmente, imparten clases a alumnos de 131 países en titulaciones universitarias, programas máster, de doctorado y formación a ejecutivos. La plataforma de más de 50.000 antiguos alumnos de IE está presente en 165 países.