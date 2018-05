Cumbre en Alcoy para la puesta de largo del Rotary Club Font Roja

Este sábado día 19 de mayo el Rotary Club Alcoy Font Roja recibirá su Carta Constitutiva en un acto que supone su inicio oficial al que asistirá una numerosa y destacada representación rotaria. El nuevo club está formado por 25 jóvenes empresarios y profesionales, hombres y mujeres. Durante el acto que se realizará en las instalaciones del Hostal Savoy de Alcoy, se van a comprometer ante el gobernador del Distrito, Don Luis Santos, a dedicar parte de su tiempo para ayudar a los menos favorecidos, a colaborar con entidades que precisen ayuda, así como a impulsar nuevos caminos de colaboración con colectivos dedicados a mejorar la salud de quienes la necesiten.

Rotary Club Alcoy Font Roja va a ser el segundo club rotario alcoyano. Con su creación, Alcoy se iguala a otras importantes ciudades españolas que también cuentan con dos clubes rotarios, como ocurre en Elche, Castellón de la Plana, Mahón, Cartagena, Granada, Málaga y Marbella. En otras localidades como Valencia, Palma Murcia o Sevilla existen más de tres clubes, e incluso Alicante capital cuenta con cinco clubes que trabajan por mejorar su entorno. Más clubes en cualquier ciudad la convierten en más humanitaria.

De esta manera Alcoy va a contar con más manos, las de los socios del nuevo Rotary Club Alcoy Font Roja, dispuestas a trabajar por la sociedad, tal y como señala la filosofía y los fines rotarios representados en los lemas "Dar de sí, antes de pensar en sí" o "Se beneficia más, quien mejor sirve". El segundo de Alcoy será el club número 22 de la provincia de Alicante y el 79 del Distrito 2203 de España.



Cumbre rotaria en Alcoy

Alcoy será de nuevo cumbre rotaria distrital para dar la bienvenida al nuevo Rotary Club Alcoy Font Roja. El nuevo Rotary Club Alcoy Font Roja no podía tener mejores padrinos. Son muchas las autoridades distritales que llegarán a Alcoy el sábado día 19 para arropar y acompañar a los nuevos socios con el testimonio de su presencia, en lo que será su oficialización como Club Rotario y la bienvenida a la Familia Rotaria española y mundial.



Está confirmada la presencia en Alcoy de las máximas autoridades rotarias del Distrito 2203, que engloba Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía, Baleares, Ceuta y Melilla. Asistirá el gobernador Don Luis Santos, que ya participó en Alcoy en la Entrega de Trofeos de la Subida a la Font Roja, su Junta Directiva al completo, los cinco ex gobernadores del Levante Español, el gobernador electo del Distrito para 2018-19 que viajará a Alcoy exprofeso desde Palma de Mallorca, además del gobernador propuesto para 2010-2021.



Junto a ellos, presidentes de comités distritales, el RDR (Representante Distrital Rotaract) para 2018-19, además, presidentes, ex presidentes y socios de 20 Clubes Rotarios de varias provincias españolas.

La Entrega de la Carta Constitutiva estará presidida por Don Antonio Francés, Alcalde de Alcoy, junto con el Gobernador del Distrito. El mundo cultural, social, solidario, empresarial y político de Alcoy y comarcas también participará del inicio oficial del nuevo club. El presidente de la Cámara de Comercio, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, responsables políticos y presidentes de diversas asociaciones también estarán este sábado en el estreno rotario celebrado en el Hostal Savoy.

Rotary es una red mundial de clubes de servicio compuesta por 1.200.000 rotarios de 200 países. Su objetivo es generar un cambio perdurable que solucione problemas. Para ello, prestan servicios humanitarios en su comunidad, promueven elevadas normas de ética en todas las ocupaciones y contribuyen a fomentar la buena voluntad y la paz en el mundo. Entre sus proyectos más destacados, el que trata de la erradicación total de la poliomielitis en el mundo.

Rotary nació en Chicago en 1905. En 1917 un emigrante asturiano fundó en La Habana el primer club rotario de habla no inglesa. El primer club en Europa se fundó en Madrid en 1920, apadrinado por el de La Habana. Actualmente hay más de 5.000 rotarios en España.