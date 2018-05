El Ayuntamiento impulsa talleres para ayudar a encontrar empleo a 126 jóvenes

El objetivo es facilitar su inserción laboral cuando terminen contrato.

El Ayuntamiento de Alcoy ha organizado talleres con el objetivo de ayudar a encontrar empleo a 126 jóvenes que están realizando trabajos de mejora de la ciudad a través del programa «Avalem Joves». La iniciativa va dirigida para cuando terminen su relación contractual con el Consistorio y tengan que buscar una salida laboral.

Alcoy solicitó 152 jóvenes dentro del programa de la Generalitat «Avalem Joves», siendo, con una subvención de 2,5 millones de euros, la segunda población de toda la Comunidad que más dinero y trabajadores percibió, sólo por detrás de València. Todos fueron contratados por un año.

Los jóvenes no cualificados, un total de 126, son los que han recibido la formación promovida por el Ayuntamiento a través de diversos talleres. Manolo Gomicia, concejal de Empresa e Innovación, señalaba que «el alcalde, Antonio Francés, ya prometió en la presentación que se trabajaría para dar un valor añadido al programa, de manera que no sirviese sólo para contratar jóvenes durante un tiempo limitado. La intención es conseguir que estén preparados para acceder al mercado laboral cuando acabe su contrato, no sólo por los conocimientos prácticos adquiridos, sino también con talleres que les ayuden a su inserción».

La primera acción fue la elaboración de un diagnóstico de cada joven, para poder hacer grupos homogéneos con los que trabajar con ellos sus necesidades. Ahí se incluyen ayuda para redactar el currículo, mejorar las habilidades sociales en entrevistas, o saber utilizar las redes sociales para buscar empleo, entre otros. Se trataba, en definitiva, de llevar a cabo una formación según las necesidades detectadas, realizando también acciones individuales. Los talleres los llevan a cabo dos técnicas de inserción laboral contratadas por el Ayuntamiento.



Tareas

Desde el gobierno municipal se destaca que los 126 jóvenes no cualificados del programa «Avalem Joves», 29 mujeres y 97 hombres, han salido a la calle para realizar tareas de mejora de la ciudad después de recibir la formación necesaria. De estos 126 contratados, 13 son pintores, 12 personal de limpieza, 17 jardineros, 20 forestales, 4 electricistas, 26 conserjes y 34 peones de la construcción.

En lo que respecta a los otros 26 jóvenes cualificados, 14 hombres y 12 mujeres, trabajan en los departamentos de Deportes, Alcaldía, Promoción Económica, Comercio, Obras y Servicios, Arquitectura, Vivienda, Medio Ambiente, Ingeniería, Juventud, Informática, Urbanismo, Personal, Contratación y Turismo.

Para contratarlos, explican desde el Ayuntamiento, se ha seguido la proporción de jóvenes cualificados y no cualificados de Alcoy que figura en el Servef.