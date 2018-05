Los sindicatos amenazan con movilizaciones ante la falta de acuerdo en el convenio del textil

Los sindicatos amenazan con emprender movilizaciones ante la falta de acuerdo en el convenio del textil. La última reunión ha vuelto a terminar sin ningún tipo de avances, motivo por el que los representantes de los trabajadores advierten que convocarán protestas, aún por determinar, si los empresaros continúan sin acceder a su pretensión de recuperar poder adquisitivo. Las conversaciones se siguen con especial interés en las comarcas de l'Alcoià y El Comtat, donde el sector tiene un gran peso económico.

Tal y como ya avanzó este diario, sindicatos y empresarios están manteniendo reuniones con el objetivo de negociar un nuevo convenio para el textil. Desde los representantes de los trabajadores se han marcado como principal objetivo la recuperación de poder adquisitivo, bajo el argumento de que el sector ha logrado salir de la crisis económica, entre otros factores, gracias al esfuerzo realizado en esta materia por los empleados de las empresas. De ahí que estén reclamando un incremento salarial del 3%.

Desde la patronal, sin embargo, se considera esta solicitud desmesurada, motivo por el que han puesto sobre la mesa una contrapropuesta del 1,5% los dos primeros años, que se situaría en el 1,9% en el tercero.

Este pasado lunes tenía lugar el último encuentro, y según la información facilitada, las posturas continúan igual de enfrentadas, lo que ha provocado contrariedad en los sindicatos. El secretario general de Industria de CCOO en las Comarcas Centrales Valencianas, Rafael López, manifestaba que «todo sigue igual, y aunque de momento la negociación no se ha bloqueado, no descartamos recurrir a las movilizaciones si en la próxima reunión persiste el inmovilismo por parte de los empresarios».

El dirigente sindical no quiso aventurar el tipo de movilizaciones que podrían ser convocadas, «porque es algo que no hemos concretado y además queremos esperar a ver si es posible al final acercar las posturas. Pero lo que tenemos claro es que no estamos dispuestos a perder otra vez poder adquisitivo, porque son muchos los sacrificios que han hecho los trabajadores durante el período de crisis e incluso antes».

Un aperitivo en lo que respecta a las movilizaciones puede ser la convocatoria del próximo 22 de mayo, en que los sindicatos CCOO y UGT tienen previsto concentrarse ante las sedes de las diferetes organizaciones empresariales para reclamar avances en el conjunto de convenios sectoriales. El del textil se sigue muy de cerca en las comarcas de l'Alcoià y El Comtat y también en la de la Vall d'Albaida, territorios donde se concentra la mayor parte del sector valenciano.