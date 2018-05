Aparcar en Alcoy saldrá gratis

La medida ha sido adoptada tras consultar con los comerciantes y a partir de agosto ya no se pagará por estacionar en las calles.

Se acabó lo de pagar por estacionar en las calles de Alcoy. El Ayuntamiento ha descartado prorrogar el contrato de la ORA al considerar que ya no cumple con su función inicial de propiciar una mayor rotación de los vehículos en determinadas zonas de la ciudad. La medida ha sido adoptada tras consultar con los comerciantes, y será a partir de agosto cuando los vecinos ya no tendrán que rascarse el bolsillo por aparcar.

El contrato de la ORA caduca este próximo mes de agosto y encima de la mesa estaba la posibilidad de prorrogarlo con la empresa adjudicataria dos años más. De ahí que el Ayuntamiento decidiera consultar a los comerciantes, principales valedores en su momento de este servicio para mejorar la rotación de los vehículos en determinadas zonas de la ciudad, principalmente el Centro y el Ensanche.

El encuentro con las asociaciones tuvo lugar el pasado 7 de mayo en presencia de los concejales de Comercio y Movilidad, Vanessa Martínez y Jordi Martínez, y los asistentes comunicaron que el contrato, tal y como está en la actualidad, ya no cubre sus necesidades.

La prórroga suponía continuar con las condiciones actuales, motivo por el que el gobierno municipal ha decidido no renovar, por lo que a partir de agosto ya no se tendrá que pagar por estacionar. El ejecutivo considera que el motivo por el que se contrató el servicio, buscando una mayor rotación de vehículos en zonas comerciales, no es efectivo y ha perdido su utilidad.

Las plazas de aparcamiento son ocupadas por vehículos que no tienen rotación y muchos vecinos de la zona azul se ven perjudicados porque tienen que pagar para estacionar en las calles de su barrio.

Desde el Ayuntamiento también se destaca que la ORA sólo reportaba a las arcas municipales un canon de 20.000 euros del total del dinero que recaudaba la empresa, por lo que el servicio, que muchos ciudadanos consideraban recaudatorio, realmente no repercutía significativamente en el erario público.

Cabe recordar que la zona azul fue contratada en agosto de 2010 por un período total de ocho años, con una prórroga de dos más, por el anterior gobierno municipal del PP.

Los comerciantes plantearon su acuerdo de eliminar la ORA, pero también la necesidad de buscar alternativas al sistema. En relación a esta solicitud, Jordi Martinez ha manifestado que «estamos trabajando el tema del Smart City en la ciudad, por lo que pensamos que este asunto es mejor enmarcarlo dentro de esta estrategia global de mejorar la movilidad sostenible e implementar nuevas tecnologías que faciliten la vida de las personas. Hay que buscar modelos alternativos a los actuales, que ya no son adecuados para los tiempos que vivimos».