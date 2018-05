Amigos de la Música pone en escena «El Fantasma de la Ópera» con 100 artistas

Alcoy

n La Asociación de Amigos de la Música de Alcoy pone en escena esta sábado en el Teatro Calderón el Fantasma de la Ópera, un musical que contará con la participación de más de un centenar de artistas. Se trata del reestreno en España de esta conocida obra, para lo cual se va a contar con la mayor parte del plantel que la estrenó en Madrid en 2002.

El Teatro Calderón, en funciones de 18 y 21,45 horas, acogerá este próximo sábado los conciertos escenificados de la versión española de Eduardo Galán del Fantasma de la Ópera, musical de Andrew Lloyd Webber, para lo cual se ha tenido que obtener licencia en exclusiva de The Really Useful Group Itd.

Según la información facilitada desde la Asociación de Amigos de la Música de Alcoy, se trata del reestreno en España de este famoso musical, para lo cual se va a contar con más de 100 artistas que incluyen la práctica totalidad del reparto que estrenó la obra en Madrid en 2002. El mismo estaba encabezado por el tenor Juan Carlos Barona, que volverá a ser el «fantasma», además de codirector de escena junto a Didier Otaola.

El esfuerzo económico y artístico es más que considerable, si se considera que la práctica totalidad de artistas son profesionales. Una orquesta sinfónica de 45 profesores, un coro de 30 voces y un cuerpo de baile de 20 peresonas, junto al reparto oficial, actores, atrezzo, iluminación, sonido y efectos especiales, darán vida a una de las historias más conmovedoras a la que se le puso una brillante y emotiva música.

Estarán presentes la Universal Symphony Orchestra, dirigida por José Martínez Colomina, así como la Coral Discantus de Murcia, con Ángel Carrillo al frente. La coreografía correrá a cargo de A3 Danza Alcoy, bajo la dirección de Daniel Cardó, y también intervendrá el grupo Teatre Circ Alcoi a las órdenes de Adolfo Mataix Ruiz. El espacio escénico es de Carlos Santos, el vestuario de Lorena y Aranza, y la iluminación, efectos especiales y sonido de Pepe Burgos y Adrià Sempere.