Mónica Jover. De lo que sí percibimos.

A la ciutat d´Alcoi tenim l´oportunitat de poder veure i sentir una exposició d´una de les representants espanyoles de l´String Art, Mónica Jover. Des de fa uns anys els seus paisatges abstractes, que ens havia presentat anteriorment, han pres un camí d´evolució constant que hui es pot veure com s´ha consolidat plenament. A la sala d´art La Capella trobareu l´exposició De lo que sí percibimos, amb peces que presenten a una artista incansable i immersa en un procés creatiu, on la pintura subtil que recordàvem d´anys anteriors i els seus paisatges enigmàtics, hui es converteixen en un treball on conceptualment s´endinsa en el món de les energies naturals i les fonts d´equilibri mineral. La seua actual trajectòria arriba al seu clímax amb la incorporació d´una instal·lació efímera creada exclusivament per a l´espai, i que aconsegueix crear un impacte visual en el públic assistent.

L´artista ens endinsa a sentir les percepcions que se n´extrauen de les seues obres en un món de contrastos, cromatismes significants, fils que estenen la pintura i collages que treballen la construcció.

L´exposició mostra tres sèries on la creadora plasma les seues investigacions i que considere que són importants per a poder entendre la seua obra. D´una banda, el visitant quan arriba es troba treballs on la construcció – destrucció i reconstrucció és evident. L´artista crea una obra per a després treballar sobre ella a través de les incisions, els talls, el collage, la segmentació, i tot unit crea una peça resultant que estimula la curiositat del públic. Uns paisatges recreats, a partir de la voluntat d´instaurar en les dues dimensions uns volums, atmosferes i cromatismes que impacten.

Continuant amb el treball present, Mónica Jover inicia a incorporar el fil, primer és un fil que necessita sentir-se segur, fort, controlat, però que a mesura que l´artista es sent més còmoda van lliurant-se del llenç, es mostra més solt, més relaxat i més harmònic amb la seua proposta pictòrica. Aconsegueix fer dels seus brillants paisatges, subtils espais volumètrics gràcies a l´String Art o l´art amb fil.

D´ací l´artista pren el vol, ella es converteix en pintura i les extensions impossibles dels colors els fa possibles amb el fil. Les seues pintures comencen a envair l´espai expositiu,i es converteixen en extensions pictòriques, creant volums semitransparents. Els seus paisatges filats dialoguen amb l´entorn, amb la vida, arribant a crear una sensació de llibertat que emana de la seua obra.

Finalment per evolució plàstica natural es presenta les "pedres-joia", l´últim treball de l´artista on exposa l´alegria dels cromatismes trobats, i que ens indueix a la percepció energètica de la natura.

Cada peça és una mimesi de les construccions naturals de l´equilibri, la força i el poder de les energies ocultes dels minerals, però sensibles a les percepcions humanes. Cristalls de roques o joies filades transporten una multiplicitat de colors i estructures geomètriques amb diferents textures que sintetitzen les propietats de la natura.

La sala d´art La Capella, amb la finalitat d´acostar la figura de l´artista al públic i normalitzar el treball dels creadors, organitza unes visites guiades on el públic pot dialogar directament amb els artistes de cada mostra. Per aquest motiu, els propers divendres 4 de maig i 18 de maig a les 19.30h de la vesprada Mónica Jover ofereix al públic dues visites guiades on tothom està convidat a participar. L´artista explicarà no tan sols la seua obra sinó també el making off de l´exposició, posant a l´abast tot el que s´ha fet per a que el públic vaja tenint consciència que tant els artistes com els curadors i gestors treballem units per a que cada mostra siga una proposta d´alta qualitat i que es traduisca en una sensibilització de la societat.