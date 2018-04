Grandes estrellas del pastoreo canino en Agres

La Valleta d'Agres acogió en la mañana de ayer la sexta edición del concurso de perros pastores. A pesar del fuerte viento, alrededor de 1.300 personas presenciaron la tradicional competición y animaron a los participantes durante el circuito de pruebas. Los once canes acompañados de sus amos llevaron a cabo los ejercicios planteados por la organización. Cinco pasaron a la fase final donde se decidió el podio.

A la hora marcada daba comienzo el circuito de pruebas correspondientes a la primera fase. En esta etapa, los profesionales o aficionados debían dar órdenes a sus perros para superar tres pruebas. Primero, el pastor tenía que guiar al perro para que pasara por una pista delimitada y detenerlo una vez. Después el perro iba en busca del rebaño para conducirlo hasta un círculo de unos doce metros de diámetro en el que los animales debían permanecer unos segundos. Por último el can tenía que conseguir que las protagonistas cruzasen por una puerta seleccionada por el jurado. En este caso si realizaban el recorrido entre la puerta de la parte derecha y el corral anotaban cinco puntos extra en sus marcadores. El viento entorpeció en algunos casos la comunicación entre los perros y los pastores, pues no escuchaban claramente lo que les querían transmitir. De los once perros participantes llegados del País Vasco, Cataluña y la Comunidad Valenciana únicamente cinco pasaron a la fase final. En ella tuvieron que ir en busca de las ovejas e introducirlas en un corral para posteriormente sacarlas del mismo recinto. El ganador del concurso fue Armand Flaujat con su can «Baam», el segundo lugar fue para Paul Da Silva y su perro «Escotx». La tercera plaza la ocupó Jesús Benito con su perra «Daiana».

La secretaria del Col·lectiu L'Esquella, entidad organizadora del certamen, Anna Gomar, lamentó la incidencia del viento. «Somos conscientes que ha molestado tanto a los perros participantes como al público». No obstante, recalcó, «los resultados son muy positivos».