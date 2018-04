Cien participantes en el Campeonato de Escalada en Bloque de Ibi

El pasado sábado, 21 de abril, se celebró en Ibi el Campeonato Autonómico de Escalada en Bloque en el que participaron más de 100 escaladores y escaladoras de las diferentes categorías, comprendidas desde los 9 años hasta la categoría absoluta.

El campeonato, que se celebró en las instalaciones del Polideportivo Municipal, fue organizado por el Club de Escalada de Ibi y la Federación Valenciana de Montañismo. Durante la mañana se celebraron las pruebas en el Polideportivo Municipal de las categorías sub9, sub12, sub16 y sub18 y por la tarde se disputaron las pruebas de la categoría absoluta, donde los ganadores fueron Iker Ortíz y Sara Richart.

En la prueba participaron un gran número de escaladores locales que compitieron en las diferentes categorías, destacando:

Eide Rodríguez 5º en categoría sub 9.

Leire García 9ª en categoría sub 9.

Nacho Payá 4º en categoría sub 12.

Suneli Jiménez 5ª en categoría sub 12.

Guillermo Valero 7º en categoría sub 12.

Noa Marquina 9ª en categoría sub 12.

Noa Climent 10ª en categoría sub 12.

Jordi Payá 1º en categoría sub 16

Carlos Ibañez 3º en categoría sub 16

Idoia López 4ª en categoría sub 16.

María Reig 6ª en categoría absoluta.

Toni Miró 9º en categoría absoluta.

Jorge Mira 14º en categoría absoluta

Nacho Serrano 16º en categoría absoluta.

David Arán 20º en categoría absoluta

Gustavo Jiménez 23º en categoría absoluta.

Alejandro Perales 26º en categoría absoluta

El edil de Deportes, Antonio Rico, señala que "siempre es un placer albergar un campeonato de estas características en nuestra ciudad y mi más sincera enhorabuena al Club de Escalada de Ibi y a la Federación Valenciana por una organización magnífica".