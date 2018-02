Alcoy abre una convocatoria para la adjudicación de viviendas sociales

El contrato será de tres años prorrogables a cuatro.

El Ayuntamiento de Alcoy ha abierto una convocatoria para adjudicar cuatro viviendas sociales de titularidad municipal. El proceso de selección se basará en criterios económicos y de tipología familiar y el plazo para presentar las solicitudes será del 16 de febrero al 16 de marzo. El contrato, según ha explicado la concejal de Vivienda, María Baca, será de tres años prorrogables a cuatro.

En julio de 2017 el Ayuntamiento de Alcoy aprobó un reglamento con los requisitos y condiciones que deben cumplir las familias para acceder a una vivienda municipal en caso de emergencia, escasos ingresos o jóvenes de entre 18 y 35 años que quieran emanciparse. En el documento, asimismo, se incluyó la posibilidad de que particulares o entidades públicas pudiesen ceder pisos por un tiempo determinado a cambio de mejoras en la vivienda o beneficios fiscales.

En base a este reglamento, el Consistorio ha abierto ahora una convocatoria para adjudicar cuatro viviendas sociales de titularidad municipal. El plazo establecido para presentar las solicitudes empieza y el próximo 16 de febrero y finalizará el 16 de marzo y los interesados deben dirigirse al departamento de Vivienda, en la calle San Lorenzo número 2.

Los requisitos para optar a éstas es ser una unidad familiar formada por dos o más miembros, disponer de ingresos regulares de entre 7.455,14 y 14.910,28 euros anuales sumando todos sus miembros, personas mayores de 55 años que tengan subsidio o una pensión no contributiva de entre 5.112 y 5.164,60 euros anuales, estar al corriente de las obligaciones con el Ayuntamiento, poseer la nacionalidad española o de algún estado de la Unión Europea, no ser titular de ninguna vivienda y no haber sido desahuciado por impago dos o más veces, así como no haber renunciado un plan de ocupación, no haber ocupado ilegalmente una vivienda y no haber sido beneficiario en los últimos cinco años de una vivienda pública en Alcoy o en la provincia. Además, la renuncia a la adjudicación de una vivienda supondrá la exclusión de la lista.

Los criterios para otorgar los pisos serán económicos y de tipología familiar y en caso de empate accederá la familia con más miembros, las monoparentales y, si persiste el empate, la de mayor antigüedad en el padrón de la ciudad.

«La vivienda es un recurso para salir de una situación económica difícil», pero, según ha insistido Baca, «éstas deben trabajar para salir adelante». Por ello, el Ayuntamiento también ofrecerá otros recursos, como programas de búsqueda de empleo, para los beneficiarios, a fin de que «esta situación no se enquiste». En este sentido, los contratos serán de tres años prorrogables a uno.

Con todo, el Consistorio llevará a cabo un seguimiento de las familias para evaluar cada caso y su progreso.