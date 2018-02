¡Pasen y vean!

No cabe la menor duda, ya estamos inmersos en los preliminares de las elecciones municipales del 2019 en Alcoy. Quizás se pueda pensar, ¿cómo es posible, si estamos aún a dieciséis meses vista? Pues nada, a las pruebas me remito, solo hace falta escuchar algunas intervenciones de estos últimos Plenos o echar un vistazo a algunas notas de prensa de algunos Grupos Municipales. La conclusión es clara, ya hay quien se ha puesto en modo "campaña electoral".

Después del Pleno de enero ha quedado de manifiesto que algunos grupos ya piensan más en sus intereses partidistas que en el interés general que, todo sea dicho de paso, es para lo que estamos aquí y que debe ser la prioridad en todas nuestras actuaciones. Desde Ciudadanos así lo entendemos, y desde un primer momento hemos intentado hacer una oposición constructiva, aportando ideas que hemos considerado que pueden contribuir a mejorar la vida de los alcoyanos.

En este Pleno hemos tenido la oportunidad de demostrar que, efectivamente, siempre intentamos contribuir, en la medida de lo posible, a mejorar la vida de nuestros conciudadanos. En primer lugar, no oponiéndonos a la aprobación del Presupuesto Municipal para el 2018. Ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, no es nuestro presupuesto y, aunque es cierto que varias de nuestras propuestas han sido recogidas, tenemos algunas dudas en cuanto al cumplimiento de algunas de las obligaciones señaladas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Pero también hay que reconocer que es un Presupuesto en el que la inversión prevista es superior a los 7 millones de euros, lo que supone más del tres veces la cantidad destinada a este fin en anteriores Presupuestos desde el ejercicio 2011. Desde Ciudadanos creemos que estos proyectos de inversión pueden contribuir a dinamizar nuestra ciudad y por tanto, consideramos que un voto en contra hubiera sido una grave irresponsabilidad política por nuestra parte. Aunque, tal como ya dijimos en el Pleno, nuestra abstención no es un cheque en blanco y estaremos vigilantes para que el Presupuesto se ejecute adecuadamente y se cumplan los compromisos adquiridos.

Por otra parte, desde Ciudadanos, estamos satisfechos porque la moción que presentamos para que se estudie una bolsa de empleo (o cualquier otra fórmula que se estime conveniente) para las personas en desempleo con edades próximas a la jubilación, fue aprobada por unanimidad. Otra propuesta encaminada a intentar mejorar y facilitar la vida de las personas, aunque algunos quieran ver en ella, sin ningún fundamento (nada más alejado de la realidad), una maniobra electoralista. Pero, claro, como dice el refrán: "siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio".

No cabe la menor duda, ¡pasen y vean!: bienvenidos a la Campaña Electoral para las Elecciones Municipales de Mayo 2019. Desde Ciudadanos, nosotros a lo nuestro, trabajar, trabajar, trabajar y siempre por Alcoy que es lo más importante.