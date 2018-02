La nieve ya se ha dejado ver en la provincia de Alicante. Los primeros copos han caído en las comarcas de l'Alcoià, El Comtat y la Foia de Castalla, donde poblaciones como Banyeres de Mariola, Agres, el barrio de Batoy en Alcoy, el punto más alto de la ciudad, y las urbanizaciones han amanecido nevados.



Ha nevado por encima de la cota de los 700 metros y empieza a haber dificultades para circular por algunas carreteras de El Comtat, como es el caso de Benimassot, Tollos, Fageca y Agres, poblaciones que ya cuentan con más de cuatro centímetros de nieve acumulada.



A las 20.00 horas la Guardia Civil de Tráfico ha confirmado que se mantienen cerradas dos carreteras. La CV-778 de Relleu al Puerto de Todons y la CV-785 en Benifallim. Además, el acceso a la Font Roja está cortado desde el cruce de Sant Antoni, en Alcoy, y la subida al Xorret de Catí, en Castalla, también permanece cerrada. En el puerto de Onil se recomienda máxima precaución, al igual que en la CV-785 en Benifallim, en la CV- 752 en Castell de Castells y en la CV-770 en Benasau, donde es obligatorio el uso de cadenas.







?? https://t.co/bypl0iBkup teneis información sobre el estado de carreteres de la Comunitat Valenciana, ante el temoral de #nieve ?? en el interior norte de Alicante e interior sur de València. Información de @cegesev. Recomendable no circular si no és necesario. pic.twitter.com/ZAanm1DZop — GVA 112CV (@GVA112) 2 de febrero de 2018

Nivel verde, amarillo, rojo y negro. Te recordamos lo que significan los diferentes colores cuando hablamos de la circulación con #nieve. https://t.co/FEVEYbXzXt pic.twitter.com/HJA6fikSwu — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 2 de febrero de 2018

Imágenes de la carretera de la Font Roja esta mañana. ????En las montañas cercanas han caído grosores interesantes por lo que para evitar riesgos innecesarios les solicitamos hacer caso de todas las indicaciones que encuentren en las carreteras. ???? pic.twitter.com/ws88EiOLK1 — Emergències PC Alcoi (@ProteCivilAlcoi) 2 de febrero de 2018

?? Intensa jornada de trabajo de los compañeros de @BomberosDipuALC para minimizar los efectos del temporal en las carreteras y municipios de nuestra provincia. Recuerda que circular con nieve es muy peligroso. Si puedes, evítalo, si no... extrema las precauciones ?? pic.twitter.com/uuJeNMj2ZL — Diputación Alicante (@dipuAlicante) 2 de febrero de 2018

Las lluvias dejan 23 litros por metro cuadrado en la Comunitat Valenciana

La nieve también ha llegado a los municipios del interior de la Marina Alta y Baixa como, donde el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha tenido que intervenir paraen la CV-752 entre Tàrbena y Castell de Castells. Los servicios de emergencias han intervenido también para ayudar a 15entre Agres y Alfafara.La DGT ha publicado en su Twitter varios consejos y recomendaciones sobre la circulación con nieve:Las clases han comenzado con normalidad en la zona, salvo en Banyeres donde se ha demorado el inicio de las mismas a causa de la nevada y posteriormente el Ayuntamiento ha decidido suspenderlas, avisando a los padres para que pasasen a recoger a los escolares. En el caso de Benilloba, muchos de los alumnos proceden de otras poblaciones vecinas y han llegado en autobús hasta el centro, pero debido a que las precipitaciones no cesaban el centro ha optado por suspender también las clases.Enha habido una reunión delpara evaluar las últimas horas y de cara a prevenir los efectos de la nieve en lo que resta de día y de cara al fin de semana. Profesionales y voluntarios están trabajando desde la pasada madrugada y continuarán en las próximas horas. Según ha informado el concejal de Seguridad, Raül Llopis, en estos momentos el casco urbano es transitable y cabe circular con precaución en las urbanizaciones. El servicio de autobús funciona con normalidad y los colegios no se han visto afectados por la nieve, aunque ha insistido en que «vamos a extremar la vigilancia a la salida de los centros para evitar problemas». Asimismo, el Ayuntamiento hadel fin de semana ante la previsión de heladas y el polideportivo Francisco Laporta permanece cerrado desde las 11 horas de este viernes.El Consorcio de Bomberos aconseja evitar coger el coche ante el temporal de nieve.Esta noche ha nevado en la sierra de El Rollo por la Canalosa, en el límite de Hondón de las Nieves con La Romana y Algueña. Algo completamente inusual por esas latitudes del Medio Vinalopó.Esta mañana, en plena procesión de la Candelaria de las fiestas de Moros y Cristianos de Sax , la lluvia inicial ha dejado paso a la nieve, aunque los copos no cuajan al tocar el suelo.Luis López ha grabado este vídeo de ventisca en la Carrasqueta que ha publicado la cuenta de Facebook del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante:Al haber nevado en la zona del Cabeçó d'Or podemos decir que ha nevado en el termino municipal de Alicante.El paso del temporal por la Comunitat Valenciana ha dejado hasta 23,6 litros por metro cuadrado de acumulado hasta las 9:00 horas de este viernes, según ha informado la Aemet.La localidad que ha registrado mayores precipitaciones ha sido Xàbia con 23.6 l/m2; en Murla 23.4 l/m2; en L'Atzúbia 22.2 l/m2; en el aeropuerto de Alicante-Elche 22.1 l/m2; en Pego 17.8 l/m2; en Alicante 16.4 l/m2; en Rojales 14.8 l/m2; en Oliva 14.1 l/m2; en Alcoi 11.4 l/m2 y en Miramar 11.2 l/m2.Este viernes hay aviso amarillo por nevadas en el norte de Alicante, viento en el interior y en el litoral norte de Castellón, y fenómenos costeros en el litoral norte de Castellón y Alicante, según la predicción de la Aemet.