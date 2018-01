Los obstáculos, la contaminación y la sequía amenazan la especie

La anguila no desaparece de los ríos y marjales valencianos por razones desconocidas. Al contrario, los técnicos saben que, en buena medida, la acción de hombre está detrás de ese desastre. En primer lugar, durante años se han puesto obstáculos en los ríos, especialmente los azudes, sin tener en cuenta que las anguilas en muchas ocasiones no pueden remontarlos. Eso impide desarrollar su ciclo vital. En segundo lugar, aunque la anguila es resistente a la suciedad, no soporta, como el resto de animales, la contaminación con productos químicos. Los años de sequía, como el momento presente, amenaza con poner la puntilla a su existencia. s. s.