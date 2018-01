El PP denuncia que el PSOE pretendía pagar con fondos públicos una factura personal

El PP ha denunciado que el PSOE de Alcoy pretendía pagar con fondos públicos una factura de 605 euros del cóctel que los socialistas organizaron para despedir y dar la bienvenida a los concejales el día en que el gobierno local tomó posesión, en concreto, el 13 de junio de 2015. Según explican los populares el ejecutivo de Antonio Francés presentó la cuenta en la comisión informativa de Hacienda y Gobernación del 24 de julio de 2017, donde el PP preguntó acerca de dicha factura y la edil Lorena Zamorano «respondió que era de la comida a la que fueron todos los concejales de la corporación el día de la toma de posesión». No obstante, los populares hacen hincapié en que «la oposición no fue a ningún cóctel», así como no consideran apropiado que «el Ayuntamiento sufrague ese gasto porque pertenece al ámbito personal».

En su momento la factura se retiró, hasta ayer que el concejal del PP Rafa Miró preguntó por ella, obteniendo la respuesta del alcalde de que había sido un error, según afirma la formación. Sin embargo, Miró muestra la preocupación de su partido ante esta situación, ya que, asegura, «el pago se ha tenido que ordenar por algún concejal del gobierno para que llegue a ser tramitada y se habría realizado si desde la oposición no se hubiera detectado».