La informació no ha de ser un privilegi, sinó un dret

Quasi un any després de la seua aprovació, ha tornat al debat plenari l'ordenança de tinença d'animals a l'entorn humà i en concret el tema de les proves d'ADN. Aquesta vegada no ha sigut a proposta del Govern del PSOE, ni de cap grup de la corporació, ha sigut una iniciativa de la ciutadania preocupada per la falta d'informació i d'explicacions al respecte per part del govern. Una ciutadania empoderada que ha sigut capaç de mobilitzar a una gran quantitat de gent molt diversa amb un nexe d'unió. Una gent que, a diferència de qui ha de posar en marxa les mesures que contemplen l'ordenança, han recopilat una gran quantitat d'informació i experiències d'altres municipis on s'ha implantat.

Ha sigut un tiró d'orelles per a alguns dels regidors que formem part de la corporació municipal i hem de fer autocrítica: ens ha faltat seguiment dels acords que es prenen al saló de plens. Aquesta modificació per a la inclusió de les proves d'ADN a les defecacions de gossos va ser proposada per Ciudadanos, el Govern de Toni Francés la va presentar per a la seua aprovació i va ser votada favorablement per estos dos grups a més de Compromís i Guanyar Alcoi, amb l'abstenció del PP. Per tant va tirar endavant sense cap vot en contra.

Fent memòria del que va passar a aquell plenari, en la meua intervenció ja vaig manifestar els nostres dubtes i les presses amb què s'havia presentat la documentació, de manera incompleta. També vaig recordar que en la meua breu etapa en la gestió de la regidoria de salut pública (durant un any) ens ho vam plantejar, encara que després d'estudiar el tema amb la tècnica del departament, va ser descartat pel cost econòmic i la falta de garanties jurídiques i de viabilitat. Però el més important i el que més ens preocupava, i així ho vam manifestar, és que aquesta mesura havia d'anar lligada a una campanya d'informació i conscienciació molt forta. A proposta de Guanyar Alcoi als pressupostos de 2017 es disposava de 60.000 euros per a fer un pla d'ocupació per a la neteja tècnica de miccions de gossos; a més la nova contracta de neteja viària havia d'estar adjudicada i treballant durant el 2017. Tot açò plegat faria que la nostra ciutat estaria més neta, però fent balanç al tancament de l'any, la campanya prèvia va estar inexistent, la neteja específica ni s'ha plantejat i el contracte de neteja viaria va camí d'estar durant sis anys caducat.

Pel que fa a l'aplicació de l'ordenança al dia d'avui tenim els mateixos dubtes inicials:

Qui farà les analítiques i garantirà la cadena de custòdia? Quin serà el percentatge de proves vàlides? Davant d'un recurs per possibles contaminacions de mostres, quins resultats positius s'obtenen?

A l'esborrany del pressupost no apareix cap partida al respecte. Quin cost anual suposarà per a l'Ajuntament?

Quin serà el protocol a seguir? L'empresa que gestionarà el servei ha presentat algun estudi de resultats previstos? Quin percentatge d'animals censats és necessari per a garantir la viabilitat de la mesura? En un principi no es quantificava, després el regidor de medi ambient Jordi Martínez, encara que la regidora encarregada de l'àrea de salut pública és Aroa Mira, parlava d'un cens significatiu i ara es concreta en 6.000 gossos censats, per començar a fer analítiques. En el cas de no arribar a aquesta xifra no es posarà en marxa la mesura? Els propietaris que han presentat el patró d'ADN poden demandar a l'administració, en el cas de no aplicar la mesura?

Es tenen informes amb dades de municipis on l'experiència ha sigut un èxit? O és suficient amb la paraula de qui ha de fer negoci amb les analítiques?

No són poques les preguntes i ens dóna la sensació que fins al moment sols es coneixen les obligacions dels propietaris i no se sap res de les obligacions de l'Ajuntament.

Amb tota la informació que ara disposem i que abans no es tenia, el canvi de postura per part de Guanyar Alcoi no sols està més que justificat, sinó que pensem que el que realment ha incomplit els seus compromisos ha sigut el govern del PSOE. Incompliment en la contractació de personal per al pla de neteja tècnica de miccions -i que falta li fa a la ciutat-, incompliment en l'adjudicació del contracte de la neteja viaria i sobretot incompliment en el compromís d'informar i de treballar de manera participada amb els veterinaris, la protectora i la ciutadania.

Tal com diu el refrany: "rectificar és de savis". Lluny de denotar feblesa davant la ciutadania, entenem que la nostra posició ens permet tindre una visió privilegiada del que demanda la gent. Encara hi ha qui es nega a escoltar i, per contra, menysprea i acusa de ser víctimes de manipulacions a qui alça la veu en contra de decisions injustes i mal gestionades. És hora de tractar a la ciutadania com a adulta i acceptar que la democràcia va més enllà de votar cada quatre anys, fem valdre la democràcia participativa per damunt de la democràcia representativa.