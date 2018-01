"No és el Petroli, és l´ADN"

En primer lloc m´agradaria fer un reconeixement a la Plataforma contra l´ADN, a les persones que la van impulsar i a les noves que s´han sumat per treballar en aquesta nova etapa. Al voltant de la Plataforma s´han alçat sospites com "...és impossible que la ciutadania es mobilitze d´aquesta forma si no hi ha algú darrere..." ara en esta nova etapa "si està la dona de ..." com si "la dona de ..." no tingués capacitat o mèrits suficients per defensar el que ella creu. Els puc assegurar que és fals. Fins ara totes les accions s´han realitzat amb total claredat i voluntat de transparència. Vaja per davant el meu suport a la Plataforma, als promotors i als actuals membres i els desitge uns resultats iguals o millors que els anteriors.

La societat es fa madura i des de Compromís desitgem moltes plataformes com aquesta, amb el seu tarannà, transparència i transversalitat, per defensar les seues opinions i drets dels alcoians.

Els polítics no tenim la veritat absoluta i hem d´escoltar; algú, alguns deurien acostumar-se a baixar de la seua torre d´ivori, de la seua veritat absoluta, per que rectificar és sa. A Compromís ens equivocàrem, i ho dic així, ens equivocàrem l´any passat. La informació que teníem fa un any no és la d´ara; l´experiència d´altres ciutats ens ha fet veure que les proves d´ADN no són la solució per actualitzar el Cens municipal ni per millorar la neteja de la ciutat.

És una proposta amb un cost elevat que grava econòmicament indistintament a les persones que són cíviques i arrepleguen els excrements del gos, d´aquelles incíviques que es deixen "la mona" al mig de la vorera. A altres ciutats, com València, s´ha retirat per que s´ha optat per incrementar el control policial amb campanyes per multar als infractors, evitant d´aquesta forma que el propietari no tinga que gastar-se diners amb un anàlisi tan absurd com innecessari.

A Compromís hem pres com a nostra, la lluita per millorar la neteja de la ciutat i al llarg dels últims anys ho hem demostrat amb mocions, precs, fins i tot denúncies.

Com a portaveu de Compromís he estat convidat a les dues Assemblees, com la resta de partits, que s´han realitzat per part de la Plataforma i he pogut veure com la situació ha evolucionat del desconeixement inicial de les mesures i les conseqüències de la norma, a la mobilització i propostes serioses amb la intenció d´eliminar l´anàlisi d´ADN i la voluntat d´aportar i millorar la relació de la ciutat amb els seus animals de companyia "els peluts". Este creixement/maduració de la Plataforma em dóna esperança de que la societat no està tan dormida i la resiliència alcoiana és present i podem engegar-la.

Hem vist com veterinaris es mobilitzaven juntament amb els afectats, malgrat la possibilitat de "deixar de guanyar diners" simplement pel convenciment que la mesura no és la més adequada.

Hem vist com persones majors han deixat de passejar el seu gos per por no els sancionen, sense saber exactament el motiu.

Hem vist incongruències com no permetre la lliure circulació de persones forasteres d´Alcoi si porten el seu gos per la ciutat al no estar censat al registre municipals, malgrat tindre la documentació en regla.

Hem vist els canvis de criteri respecte qui replegarà i com els excrements de la via pública; primer ho faria la policia municipal, després se´ns informà que ho farien membres del servei de neteja viària que avisarien a un funcionari encarregat d´alçar acta, ara que es netejarà a consciència una zona a primera hora i es passarà després a replegar els possibles excrements que apareguin, demà no sé la nova fórmula. La veritat és que al nou contracte de neteja que està en fase de resolució tot açò no apareix, veurem com queda açò.

Senyores i senyors:

Si vertaderament volem netejar els carrers, sancionem a la gent incívica que deixen els excrements a la via pública.

Si vertaderament volem actualitzar el cens municipal, realitzem les campanyes informatives corresponents destinant els diners i mitjans necessaris.

Si vertaderament volem quadrar el RIVIA amb el cens local, demanem la informació a la Generalitat, que ens la donaran sense cap problema, i actualitze les dades.

Si vertaderament volem evitar abandonaments, realitzem campanyes de conscienciació, esterilització i controls de xips al carrer.

i no s´excusen amb L´ADN.