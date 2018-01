La OMIC de Alcoy realiza recomendaciones sobre la temporada de rebajas

La Oficina Municipal de Información al Consumidor, OMIC, ha realizado una serie de recomendaciones para advertir a los consumidores y usuarios de Alcoy a la hora de adquirir bienes de consumo duradero en campaña de rebajas. Los consejos a tener en cuenta antes de adquirir un artículo son los siguientes:

Recordamos que los derechos son los mismos en rebajas que fuera de ellas, es decir, sólo cambia el precio, pero la calidad, la garantía, la forma de pago, etc. de los productos sigue permaneciendo igual, por lo que si compramos un producto defectuoso o deteriorado, tenemos derecho a reclamar por la garantía del producto.

La falta de conformidad de un bien (es decir, que el producto adquirido presente algún defecto, esté incompleto, o cualquier otro problema de origen) que se manifieste dentro de los seis primeros meses no tendrá nada que ver con que el establecimiento admita cambios o devoluciones. Una cosa es la garantía de los bienes de consumo y otra son las políticas comerciales de desistimiento (cambios y/o devoluciones).

En el caso de posibles desistimientos, es conveniente preguntar antes de comprar si el establecimiento admite cambios y/o devoluciones, ya que ningún establecimiento está obligado a ello por ley. En caso de que los admita deberá hacerse constar en la factura simplificada (antiguo tique), o estar publicitado de forma visible en el propio establecimiento. En este caso el establecimiento nos podrá exigir que se devuelva con el embalaje original.

Aunque se admita el desistimiento en un establecimiento, por normativa hay excepciones, como es el caso de la ropa interior (por motivos de higiene obviamente).

Tras realizar la compra, solicitar siempre factura simplificada, ya que será el documento de garantía a la hora de reclamar en el caso de una falta de conformidad.

Cuando la compra sea superior a 400,00 € deberemos exigir al establecimiento una factura detallada (no una factura simplificada).

En caso de que se admitan cambios/devoluciones, y el periodo de rebajas ya se haya iniciado, el establecimiento no tendrá obligación de devolver la diferencia existente del precio de origen al rebajado.

Los vales forman parte de la política de desistimiento del comercio, y como tal, no están obligados a emitirlos. Si el producto no nos gusta, o por otra razón que no sea una falta de conformidad, no podemos exigir su valor en metálico, puesto que la idea precisamente es consumir el vale en el propio establecimiento.

En relación con el vale, recalcar que los vales hechos fuera de temporada de rebajas son válidos en cualquier época del año, pues los vales no caducan.

Los productos que se exponen para la venta en establecimientos deben de cumplir los requisitos obligatorios de información sobre precios, presentación y publicidad: deben figurar ambos precios juntos, el anterior y el precio rebajado; la publicidad realizada de forma genérica en el escaparate o en el interior del establecimiento no debe confundir o generar error en el usuario a la hora de informar sobre los descuentos realizados, etc.

Recomendamos revisar el etiquetado del artículo y comprobar que el precio rebajado coincide con lo publicado, y que ha habido una rebaja significativa.

En caso de que se oferten productos deteriorados, estos deberán estar catalogados como saldo, y no incluidos en las rebajas.

Ya no es obligatorio que los productos que se ofrecen en rebajas deban haber estado a la venta en los meses anteriores. Tras la reforma de 2012 los establecimientos pueden ofrecer artículos de cualquier temporada, e incluso productos traídos especialmente para este período de rebajas, aunque sean de baja calidad.

Respecto al pago con tarjetas de crédito, la normativa exige que aquellos comercios que anuncian el pago con tarjeta, deben admitirla también en temporada de rebajas, y de acuerdo con las condiciones que publiciten normalmente.

Otra cuestión importante es que si entregamos cantidades a cuenta para la reserva de un producto y posteriormente no compramos, perderemos el dinero entregado.