El joven ibense Manuel Cruz representará a Alicante en Míster España Internacional

El ibense Manuel Cruz representará a Alicante en Míster España Internacional 2018, que se celebrará del 29 de abril al 6 de mayo en Tenerife. El joven acaba de cumplir 23 años, mide 1,87 y se define como «un chico trabajador, amable, risueño y humilde». Trabaja en el negocio familiar de la hostelería y sueña con ser modelo profesional.

Los primeros pasos para cumplir su meta los dio en 2017 en las pasarelas de moda de la Volvo Ocean Racce en Alicante y en la feria Fiesta y Boda de València. Tras el verano decidió participar en la última fase de preselección para Miss y Mister Ciudad de València, celebrada en un centro comercial de la capital del Túria, que ganó sin dificultad y que dio su pase a la final.

Manuel Cruz reconoce que dedica dos horas al día a las redes sociales, tiempo que, a partir de ahora, tendrá que compaginar con la preparación física que requiere el certamen de Mister España Internacional, al que ha de llegar en plena forma.

Asimismo, asegura que afronta con ilusión el reto de representar a Ibi y a la provincia de Alicante, y que «es un sueño que he buscado pero que no esperaba, es algo para lo que me he preparado durante los últimos meses y que ha llegado; ahora toca hacerlo lo mejor que pueda».

El joven ibense está convencido de que es una oportunidad que puede abrirle muchas puertas.