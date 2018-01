Enrique Rico dejará la presidencia tras una trayectoria de más de 30 años

Enrique Rico anunció ayer su intención de no concurrir a las próximas elecciones en la Cámara de Comercio de Alcoy, con lo que pondrá fin a una trayectoria de más de 30 años al frente de la entidad. Rico señaló que «ya es hora» de que alguien le sustituya, y expresó su deseo de que el próximo presidente «sea capaz de actuar y de hacerlo bien» al frente de una institución «por la que me he sacrificado durante todo este tiempo». También expresó su deseo de que las entidades camerales vuelvan a contar con recursos suficientes y de que se pueda modificar la ley. Se prevé que el Consell haga público este mes el decreto de convocatoria de elecciones en todas las cámaras de la Comunidad, un proceso que concluirá en mayo.