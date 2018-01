La Cámara de Alcoy firma un convenio con la de Alicante para prestar servicio en la comarca

La Cámara de Comercio e Industria de Alcoy ha firmado un convenio marco con la de Alicante que le permitirá prestar servicios en municipios de la comarca. El acuerdo, rubricado en la tarde de ayer, es una larga aspiración de la entidad cameral alcoyana, que por una parte mejorará los servicios a las empresas y por otro contribuirá también a aliviar su situación económica.

El presidente de la Cámara de Alicante, Juan Bautista Riera, y el de la de Alcoy, Enrique Rico, formalizaron en la tarde de ayer el acuerdo adelantado por este diario, que permitirá a la entidad cameral alcoyana prestar servicios en municipios cercanos pero integrados en la demarcación de la institución alicantina.

Según se explicó, se trata de un convenio marco que después deberá ser complementado con acuerdos específicos entre ambas instituciones cada vez que se vaya a desarrollar algún tipo de acción por parte de la entidad alcoyana.

Enrique Rico explicó que «no queremos absorber funciones de la Cámara de Alicante. Lo que queremos es trabajar en conjunto y ofrecer un mejor servicio a las empresas que están aquí mismo, en nuestra comarca, prácticamente a 50 metros del término municipal alcoyano».

Juan Bautista Riera, que recordó que el acuerdo no supone cesión de territorio, reconoció no obstante que «desde la Cámara de Alicante no podemos llegar a las empresas de esta zona con la misma contundencia que Alcoy, y de lo que se trata es, a través de acuerdos específicos, prestar mejores servicios y que los ingresos que se puedan generar se repartan».

Como maestro de ceremonias actuó el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, José Vicente Montava, quien elogió el acuerdo alcanzado, como el que ya formalizaron la Cámara de Alicante y la de Orihuela. «Hay que felicitarles -dijo-porque de esta forma podrán trabajar de forma conjunta teniendo claras las reglas del juego. Hay que llegar a todo el territorio y que todas las empresas valencianas, de Vinaroz a Pilar de la Horadada, tangan los mismos servicios. En estos momentos realizamos más de 400 acciones diferentes en la Comunidad, en materias como formación o internacionalización».

El convenio, aparte de repercutir positivamente en los servicios a las empresas, también supondrá una nueva fuente de ingresos para la Cámara de Comercio de Alcoy, afectada como el resto de entidades de este tipo por la supresión en 2012 del impuesto cameral.