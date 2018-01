La ONCE dedica un cupón al Círculo Industrial de Alcoy en su 150 aniversario

El Círculo Industrial de Alcoy protagoniza el cupón de la ONCE del sábado, 13 de enero de 2018, con motivo del 150 aniversario de esta institución. Cinco millones y medio de cupones difundirán su labor.

El cupón ha sido presentado esta mañana por José Gregorio Gisbert González, director de la Agencia de la ONCE de Alcoy, Eduardo Segura Espi, presidente del Circulo Industrial de Alcoy y María Baca Nicolás, concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alcoy, acompañados por representantes de ambas Instituciones.

El Círculo Industrial de Alcoy, que se funda el 1 de enero 1868, nació como lugar de encuentro y relación de la sociedad empresarial alcoyana. Es una de las más veteranas sociedades locales, y la primera por el volumen de sus socios y la importancia de sus instalaciones. Desde sus inicios, las actividades culturales del Círculo Industrial de Alcoy fueron muchas, como conferencias, clases de dibujo, etc.

Su sede está en el centro del casco histórico de Alcoy, concretamente en el número 19 de la calle de San Nicolás. La fachada fue reformada en 1911, y posee las características del movimiento arquitectónico Sezession, una combinación modernista de elementos geométricos, vegetales y animalísticos (ménsulas, recercados, esgrafiados, abultados?). Es restaurada en 1989 y se le devuelve su tono original de verdes claros, y 2011 recobra su aspecto tal como lo conocemos actualmente.

Su emblema es una abeja que tiene a su izquierda tres colmenas y a su derecha un ovillo devanado, con lo que se quiere simbolizar la laboriosidad y la unión en la actuación humana. Para más información: www.circuloindustrial.es.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE www.juegosonce.es.