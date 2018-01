Cs pide la ejecución de «Alcoinnova» y Compromís critica la estrategia judicial

La sentencia del TSJ favorable al proyecto «Alcoinnova» ha suscitado reacciones contrapuestas entre los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Alcoy. Mientras Ciudadanos reclama la ejecución del plan de traslado de La Española a la Canal, Compromís critica la estrategia judicial llevada a cabo por el gobierno municipal.

Tal y como informó ayer este diario, el TSJ ha tumbado el último recurso del Ayuntamiento de Alcoy contra la aprobación del proyecto «Alcoinnova», con el que La Española pretende trasladarse a la zona de la Canal. La sentencia reitera que la Generalitat no ha invadido competencias municipales, en un plan que ahora sólo queda a expensas del contencioso presentado por Salvem el Molinar y La Carrasca, que sigue pendiente de resolución.

En este sentido, el portavoz de Ciudadanos, Jorge Sedano, manifestaba que tras esta último fallo «ha llegado el momento de ejecutar un proyecto industrial y tecnológico señero, pero no sólo para Alcoy y comarca sino, como reconoce la misma sentencia, referente en la Comunidad Valenciana, con una inversión que puede rondar los 80 millones de euros y numerosos puestos de trabajo».

Tras recordar que la última palabra está en manos de la Conselleria de Territorio y Medio Ambiente, Sedano manifestaba «lamentar profundamente que este proyecto tan importante se haya eternizado en el tiempo, pero nos alegramos de que el alcalde ya haya anunciado públicamente que no recurrirá esta sentencia».

Por su parte, la concejal de Compromís Anna Climent recordaba que «la pasada legislatura ya advertimos al gobierno socialista de Antonio Francés que la gestión judicial que se estaba realizando del tema no era la adecuada, y el tiempo nos ha dado la razón».

Los nacionalistas, destaca la edil, advirtieron que la única estrategia que podía funcionar era exigir que las máquinas no entraran. «La ley que supuestamente vulneraba la independencia municipal no ha sido reconocida ni interpelada en los recursos del Ayuntamiento. Hay otras denuncias sobre irregularidades en el proyecto que aún están pendientes de resolución, y esas sí que inciden sobre el perjucio medioambiental. El fondo de la cuestión siempre ha sido y es el medio ambiente, y esa es la línea por la que no apostó el PSOE en su momento», lamentó. Así, Climent acusa a al gobierno local de «derrochar el dinero de los alcoyanos en vías judiciales que sabía que no llegarían a ningún lugar con una intencionalidad clara».