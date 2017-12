!Alcoy limpio ya!

Ya no hay excusas, el pasado martes quedo claro que la contratación del nuevo pliego de basuras será para la actual adjudicataria. Hay continuidad, porque así lo ha decidido el informe elaborado por la empresa que el gobierno eligió. Por tanto, ya no hay excusas para que a partir de ahora mismito, se pongan manos a la obra y se dejen la ciudad como los chorros del oro.

Ya no hay excusas, porque desde el Partido Popular, hemos ayudado al gobierno a desbloquear este asunto vital para la ciudad y para conseguir la excelencia del servicio. Porque era de justicia y porque desde el PP siempre apoyaremos aquello que es bueno para Alcoy. Ahora, después de 6 años sin contrato, en breve saldrá adelante y con la misma empresa que lo hacía hasta ahora.

Ya no hay excusas para mantener contenedores inservibles y rotos. Ya no hay excusas para que empiecen a sustituir contenedores por otros nuevos, o en su defecto, por otros en mejores condiciones€ Tengan en cuenta, que la empresa se ha comprometido a cambiar cada año todos los contenedores.

Ya no hay excusas para continuar dando una imagen tan negativa de nuestra ciudad. Repito, como ya he dicho en más de una ocasión, una ciudad limpia y bien mantenida cambia completamente la percepción de sus ciudadanos. Indudablemente, una ciudad limpia aumentaría la estima de los alcoyanos por Alcoy.

Ya no hay excusas, en breve no habrá un contrato en precario con maquinaría obsoleta o amortizada. Por tanto, seria el momento de que, aunque sea de forma provisional, se aportara la maquinaria necesaria para hacer una limpieza de choque de la ciudad. Hablamos de una empresa de primer orden.

Ya no hay excusas para que exijan a la empresa, aquello que es prioritario para la ciudad, su limpieza e imagen.

Alcalde, ya basta de echar las culpas a los dueños de las mascotas o a los incívicos que ensucian la ciudad. Dé ejemplo manteniendo la ciudad limpia, sin bolsas de basuras tiradas, con las papeleras vacías, con aceras bien barridas, con contenedores que no afeen la ciudad, etc. Lleva 6 años y medio gobernando esta ciudad, ya no hay excusas.

Por favor Alcalde ¡Actúe ya! Ya no hay excusas, los alcoyanos merecemos un Alcoy limpio y agradable€