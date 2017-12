La importància de les empreses participades

No és descobrir res de nou afirmar que existeix preocupació a la nostra societat per l'avenir de la indústria. La globalització i l'accelerat canvi tecnològic que s'està produint ens situen en un escenari on cal estar molt atents, per a esbrinar quin déu ser el lloc on cada empresa interessa que estiga d'ací a uns anys i amb quins mitjans pot arribar-hi.

Escletxa digital, Indústria 4.0, 4a Revolució industrial, Smart City, Innovació Intel·ligent, digitalització de les empreses... són expressions freqüents a les conferències presentacions i debats, que es celebren per tal de donar pistes i suggerir camins per afrontar el futur de la indústria.

Hi ha, però, un aspecte, una realitat, que sovint queda a la vora de les observacions més freqüents, es tracta de la participació de les persones en l'empresa.

Al País Basc i Navarra, hi ha iniciatives promogudes per persones de l'entorn del moviment de Cooperatives de Mondragón, com ALE (Asociació d'amics de José María Arizmendiarrieta) que estan impulsant proposicions no de llei per als respectius parlaments amb el fi d'impulsar un tipus d'empresa que potencie i aprofite els coneixements, competències i capacitats de les persones per aconseguir una empresa competitiva i sostenible; i també que genere una ocupació de qualitat basant-se en un model de participació en la gestió i/o els resultats i/o la propietat i un major equilibri en el repartiment de la riquesa en les societats.

Com a referència tenim les Employee Stock Ownership Plan (ESOP) dels Estatus Units, una forma de participació dels treballadors a les empreses a través de la compra d'accions, les quals creixen de mitjana un 2,5% més a l'any en vendes, productivitatm ocupació i rendibilitat en comparació amb les no ESOP.

Això suposa potenciar les empreses inclusives participatives i el desenvolupament de models de direcció humana enfront dels tradicionals de direcció científica, que ha buscat els beneficis a curt termini, s'ha fixat molt en els costos i ha considerat a la persona com un recurs.

Per això cal buscar un model valencià d'empresa, és a dir, que tinga en compte las fortaleses i debilitats de la cultura local i, per tant, de les persones que en ella intervenen. I que siga susceptible de ser promogut per les institucions públiques del territori dins del marc de les seues competències. Des de Guanyar Alcoi, hem treballat activament en la difusió d'aquests models, col·laborant amb el Consell Econòmic i Social (CES) local i amb la regidoria de Manolo Gomicia, per fer possible la vinguda de José Luís Elorza, autor del llibre 'La empresa participativa Integral' en el mes d'abril i amb la Fundació Empresa de la Universitat d'Alacant (FUNDEUN) per facilitar la participació de José Luís Jiménez Brea membre d'ALE al primer Fòrum de Finançament per a la Innovació Intel·ligent, celebrat a l'Àgora el passat 15 de novembre.

En els diferents contactes mantinguts amb empresaris, sindicalistes, mon de l'ensenyament universitari i ensenyament de la formació professional, hem trobat bona acollida a les idees expressades, circumstància que ens anima a continuar treballant juntament amb tot aquell que hi estiga disposat, per a difondre el model i facilitar que un dia no molt llunyà, algunes empreses industrials inicien el camí cap a l'Empresa Participativa.