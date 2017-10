El Ayuntamiento critica al Consell por no conceder ayudas a la oficina de inmigrantes

La decisión de no subvencionar la oficina de inmigrantes ha abierto una brecha entre el gobierno municipal socialista de Alcoy y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. La concejal Aroa Mira ha acusado al departamento autonómico de incumplir su compromiso en este sentido.

La oficina Pangea ha recibido subvenciones desde hace casi diez años de manera ininterrumpida. Atendida por Cruz Roja, este año ha ayudado a 802 personas, 50 más que en 2016.

Mira destacó que la Conselleria comunicó que la ayuda no llegaría porque el censo de inmigrantes en el padrón no llegaba al 10%, lo cual fue recurrido por el Ayuntamiento demostrando que los datos eran erróneos. Pese a ello, y la promesa de rectificación, al final no habrá subvención, por lo que el Consistorio asumirá el coste. «Es obligado denunciar el incumplimiento, porque este dinero podría haber ido a otros temas sociales», lamentó la edil.