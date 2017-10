Los bomberos rescatan a un hombre que llevaba tres días encerrado en su vivienda

Los bomberos del parque comarcal La Montaña han colaborado este miércoles en el rescate de un hombre que llevaba tres días encerrado en su vivienda, ubicada en la plaza Les Xiques de Alcoy. Al parecer, el varón de 77 años había caído al suelo y al no poder moverse no pudo ni salir ni pedir ayuda. Las fuentes consultadas han explicado que los efectivos han accedido con una escalera por la ventana y que los servicios sanitarios han atendido in situ al hombre, trasladándolo posteriormente al Hospital Virgen de los Lirios.

Al finalizar la actuación, los bomberos han recibido el aviso de un incendio en una masía abandonada de la calle Periódico Ciudad. El fuego se había originado en algunos muebles hechos con palets. La vivienda, según la información facilitada a este diario, se encuentra ocupada, aunque en esos momentos no había nadie en su interior.