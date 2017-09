El escritor alcoyano Jordi Raül Verdú gana el Premi Bernat Capó de Dénia

El escritor alcoyano Jordi Raül Verdú ha ganado el Premi Bernat Capó con "Contalles de iaios i iaies", una obra que es fruto de más de 25 añlos de experiencia como recopilador de cuentos populares. La primera entrega del Premio Bernat Capó después de la muerte del periodista y escritor que le prestó el nombre, es el viernes 29 de septiembre. Se celebra en Dénia. El certamen más importante de difusión de la cultura popular este año cumple 19 ediciones. El galardón está dotado en 6000 euros y la publicación de la obra por parte de Edicions del Bullent.

"Contalles de iaios i iaies", la obra ganadora, es una recopilación de 30 cuentos recogidos a lo largo de 16 localidades y 5 comarcas del meridional valenciano, en la han participado 17 informantes (de una media de 70 años) y 20 colaboradores. Las piezas recogidas son un reducto del pasado, testigos de una vida diferente, de un ambiente rural y de una antigua manera de vivir. Los personajes, llenos de pericia, de valentía, de humor, de inocencia, de bondad, de malicia, de imaginación..., lo hacen todo posible.

No es la primera recopilación que ha hecho Jordi Raül Verdú pero "la riqueza léxica y el uso paremiológico, por ejemplo, están más depurados y son más ricos y variados" y "Como cada vez me cuesta más encontrar cuentos nuevos o versiones repetidas interesantes por donde me muevo normalmente, en este recopilatorio he tenido que ir a seis pueblos donde no había ido antes, a pesar de los 26 años que llevo buscando y grabando narraciones orales, especialmente, cuentos ", ha declarado.

Jordi Raül Verdú Pons (Alcoi, 1960) es maestro, escritor, cuentacuentos y ha hecho animaciones lectoras en Madrid, EEUU, Andorra y en su tierra. Cursó estudios de Magisterio en la Escuela Universitaria de Valencia (1979-1982). Empezó a trabajar como maestro en el colegio La Presentación de Alcoy, donde ejerce durante 8 años. Los veranos trabaja en Francia y Canadá con Les Petits Frères des Pauvres.

Estudió inglés en la Concordia University de Montreal (Canadá). Después se traslada a Madrid para trabajar como maestro de inglés.

Más tarde, también ejerce como maestro bilingüe de español y de inglés en Los Ángeles, California (EE.UU.), en Andorra y en Alejandría, Virginia (EE.UU.).

Finalmente termina el periplo internacional y la FPA de Alcoy ha sido su hogar laboral durante 4 cursos escolares, antes de trabajar donde lo hace actualmente, el CP Real Blanc de Cocentaina. El periódico Ciudad le ha otorgado el premio CAM Medio Ambiente 2009, por la defensa y difusión del Medio Ambiente.

Es un compilador de relatos populares y autor de más de 60 libros, la mayoría de literatura infantil, entre los que hay "Els donyets del bosc" (1992), "El misteri del Montcabrer" (1994), "La xiqueta del Benicadell" (2001), "La velleta refranyera" (2010), "Les entranyes del Montgó" (2012) o "I conte contat...(2017). También está adaptando las rondallas de Enric Valor para lectores a partir de 8 años.



Valoración de la obra por parte del jurado: El jurado ha estado formado por Joan Seguí (Conservador del Museu Valencià d´Etnologia), Nuria Sendra (editora de Edicions del Bullent) y Gil-Manuel Hernández (profesor de sociología y antropología social de la Universidad de Valencia). Al conceder el Premi Bernat Capó a la obra "Contalles de iaios i iaies" ha valorado la puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial y el trabajo de campo que se ha llevado a cabo.

Durante el acto se ha leído un fragmento del Costumari Valenciano de Bernat Capó, para recordarlo y ha habido parlamentos de Joan Seguí, Núria Sendra (Editora de Edicions del Bullent) y Vicent Grimalt (presidente de la MACMA y alcalde de Dénia).

En la velada el músico y cantante Jaume Ginestar ha intercalado momentos musicales con canciones de su último disco. El disco, que ha sacado en solitario, lleva por título "10 Poemes de Penyamar" y son poemas musicados de la poetisa de Dénia Maria Ibars Ibars. Jaume Ginestar fue miembro fundador en 1992 del dúo musical "Diamonds", grupo que interpretaba todos los estilos musicales en todo tipo de eventos. Durante 15 años, vocalista del dúo, hasta el año 2007. Actualmente "Orquesta Diamonds". Durante el año 1997, cantante de la Orquesta Samoa, grupo formado por 12 miembros, dos cantantes masculinos y dos femeninos; compaginando las actuaciones con el dúo actuó por toda la geografía peninsular.

Las entidades colaboradoras y organizadoras del premio en el acto de entrega son Edicions del Bullent, el Museu Valencià d'Etnologia, l'Ajuntament de Dénia y la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.